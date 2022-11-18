Україна сьогодні - 18/11/2022

Суд у Нідерландах визнав громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка винними у катастрофі MH17 та загибелі 298 людей. Гіркін, Дубінський і Харченко отримали довічні терміни увʼязнення заочно. Як інформує Радіо "Свобода", росіянина Олега Пулатова у справі виправдано, повідомила доктор міжнародного права в Амстердамському вільному університеті Марієке де Гун, яка була присутня під час ухвалення вироку. «Пулатов виправданий, оскільки не доведено, що він мав змогу скасувати наказ, який уже віддав Дубінський, і не брав належної участі в наданні, транспортуванні і запуску «Бука», – вказала де Гун.





Source: AP / AP - UKRINFORM



Київська міська військова адміністрація повідомила, що лише над столицею збили чотири російські крилаті ракети та п'ять дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed, один з них над Київським водосховищем.



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Four Russian missiles and five Shahed drones were shot down over Kyiv city today, November 17. This was reported by the Kyiv City Military Administration on Telegram, according to Ukrinform. Credit: Ukrinform Крім того, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у телеграм що удару зазнали два інфраструктурні об’єкти, один з них "Південмаш".



«Російські ракети атакували Дніпро. Поцілили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд».





У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок російських ударів зросла до 14 поранених, серед яких є 15-річна дівчина. Всі вони госпіталізовані, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.





Під ракетний удар потрапила критична інфраструктура Ізюмського району Харківщини. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, постраждали троє працівників. Їх госпіталізували.





Значних руйнувань зазнали й об'єкти інфраструктури в Одеській області, про що повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Марченко. Деталей він не наводив.





Також, протягом минулої доби було під обстрілом місто Запоріжжя.





Збройні Сили України відбили атаки російських військ в районі 7 населених пунктів Донбасу, про це повідомляє у фейсбуці Генштаб Збройних сил України.



«За минулу добу підрозділи сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині»





Крім того, Збройні Сили України наступають на Луганщині та намагається відрізати окупантів від доріг та залізниці. Сили оборони України продовжують проводити активні наступальні дії в районі Сватового та Кремінної, Луганської області. Про це заявили в Інституті вивчення війни.





Росіяни бомблять український газовидобуток і "Південмаш"ю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на Київському міжнародному економічному форумі 17 листопада 2022, що Росія здійснює удари по газовидобувних об'єктах України і по Південному машинобудівному заводу у Дніпрі. "У перші дні нам пророкували поразку буквально за дні, за тижня – ми вистояли. Девять місяців боротьби – ми навчилися з цим жити.



Згодом голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Олексій Чернишов підтвердив, пошкодження об’єктів газовидобувної інфраструктури Акціонерного товариства «Укргазвидобування» на сході України.





Україна долучиться до розслідування падіння ракет у Польщі. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала запрошення долучитися до спеціальної міжнародної комісії для розслідування обставин падіння ракети у Польщі. Про це він сказав під час зустрічі з представниками Засобів масової інформації з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку. Інформую "Учора ми наполягали, щоб нас долучили до створення міжнародної слідчої комісії і вчора вже пізно ввечері отримали підтвердження. Авжеж, із самого ранку наші професійні люди поїдуть на місце і долучаться до цієї професійної спільноти", - сказав він.





Як відомо,15 листопада 2022 в прикордонному польському селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства, впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.





Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Форумі нової економіки (Bloomberg New Economy Forum) 17 листопада 2022 заявив, що досягнення миру в Україні є глобальною потребою. Він зазначив, що запропонована Києвом формула миру має на меті повністю демонтувати російські загрози. "Мир в Україні - це глобальна потреба. Я знаю, що його можливо досягти" , – наголосив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський заявив, що глобальна ситуація прямо залежить від того, коли і як закінчиться російська агресія, тому Україна пропонує формулу миру "не просто для нас, а для всього світу". За його словами, формула полягає у тому, щоб відповідати на загрози комплексно, повертати мир "надійно, довготривало".



"Простим припиненням вогню нічого не вирішиш. Саме така наша формула... Простим пом’якшенням криз, що спровоковані росією, не повернеш стабільність. Треба повністю демонтувати загрозу", - заявив Глава держави. Він також закликав міжнародні компанії до співпраці з Україною, адже "приєднуючись до відбудови , країни і компанії отримують стимули для зростання".





«Зернову ініціативу» продовжена ще на 120 днів





«Зернова ініціатива» з транспортування української агропродукції морем продовжена ще на 120 днів, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.



«"Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" продовжена ще на 120 днів. Це рішення було ухвалено щойно у Стамбулі. Гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина", - повідомив профільний міністр Олександр Кубраков.





За його словами, з 1 серпня – початку роботи «зернової ініціативи» – Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу. «Це значний обсяг, але недостатній. Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Разом з тим можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу», – зазначив міністр.





Олександр Кубраков розповів, що Україна офіційно звернулася до партнерів з ініціативою продовжити її щонайменше на рік та долучити до неї порт Миколаєва. «Очікуємо на їх відповідь», – додав він. У разі не пролонгації «зернова ініціатива» могла припинити свою дію 19 листопада.



Також, Президент Володимир Зеленський підтвердив продовження Україною спільно з партнерами дії "зернової угоди" та запропонував розширити її на порти Миколаїв та Ольвія.





Союзники України 16 листопада провели сьомий саміт у форматі "Рамштайн" , присвячений військовій допомозі України - інформує телевізійна служба новин України.





"Рамштайн-7" відкривав міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін . З українського боку були присутні міністр оборони України Олексій Резніков та заступник головнокомандувача Збройних Сил України Євген Мойсюк . Головна тема була захист неба та посилення Протиповітряної оборони України. " Захист українського неба - наш пріоритет №1 та тема №1 на "Рамштайн-7". Разом з нашими партнерами ми працюємо над створенням інтегрованої та ешелонованої системи Протиповітряної оборони. Ми готуємося до зими на полі бою", - зазначив міністр.





Водночас, очільник Пентагону Ллойд Остін за підсумками "Рамштайн-7" повідомив, що Україна отримає пакети військової допомоги від Швеції, Канади, Іспанії, Польщі, Німеччини та Греції. "Ми збираємося зберегти нашу динаміку протягом зими, щоб Україна могла продовжувати консолідувати здобутки та перехопити ініціативу на полі бою. Українські війська воюють із ще більшою завзятістю та рішучістю", – сказав він.





За словами Ллойда Остіна , Швеція оголосила про пакет допомоги на 287 млн доларів, туди увійдуть засоби Протиповітряної оборони. Крім того, уряд Швеції надасть окремий зимовий пакет допомоги Україні на 60 млн доларів.





Іспанія надасть Збройним Силам України дві додаткові системи Протиповітряної оборони HAWK та ракети до них, а також батарею гаубиць калібром 105 міліметри та 77 тисяч комплектів зимової форми.





Канада повідомила про виділення пакету допомоги на 500 мільйонів доларів на військову та телекомунікаційну техніку, засоби спостереження, паливо, медобладнання та зимове спорядження для українських військових. При цьому, Канада продовжить свою навчальну місію для українських військових, яка зараз діє у Британії, до кінця 2023 року.





Греція заявила про передачу боєприпасів калібру 155 міліметри.





Польща має намір передати Україні боєприпаси для артилерії та танків, а також системи Протиповітряної оборони малої дальності.





Німеччина допоможе Україні із системами Протиповітряної оборони, артилерією та боєприпасами для Реактивних систем залпового вогню.





Окрім того, в межах цієї контактної групи Сполучені Штати Америки, Нідерланди та Чехія спільно працюють над модернізацією 90 танків Т-72 для нашої держави.



У кінцевому підсумку Ллойд Остін зазначив, що група "Рамштайн" відіграла важливу роль у забезпеченні військового потенціалу України.



