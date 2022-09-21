Україна сьогодні - 22/9/2022

Обмін полоненими. Зокрема, звільнено 215 українців, зокрема 108 бійців полку «Азов» та інших формувань Національної гвардії України, а також військовослужбовців Сухопутних і Військово-Морських сил, територіальної оборони ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції, працівників СБУ, Держспецслужби транспорту, Державної митної служби.







A total of 215 defenders of Mariupol, who had been holding their defenses at the Azovstal steelworks, Ukraine’s last stronghold in the area, were released from Russian captivity as a result of a massive swap effort. Credit: Ukrinform.