SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні - 22/9/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

President Volodymyr Zelensky of Ukraine has addressed the UN General Assembly via video link..jpeg

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy has addressed the UN General Assembly via video link. "All five items of our formula – punishment for aggression, protection of life, restoration of security and territorial integrity, security guarantees and determination to defend oneself – this is the formula of crime and punishment, which is already well known to Russia," he said.

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Published 22 September 2022 at 9:18am
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

22/09/2022. Добірка новин із героїчної України. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв’язку на Генасамблеї ООН, заявив, що рішення Росії про часткову мобілізацію свідчить про те, що Москва несерйозно ставиться до переговорів про припинення війни. Пан Зеленський заявив, що будь-які розмови Кремля про переговори є лише тактикою затягування, і що дії Москви говорять голосніше, ніж її слова. «Вони говорять про переговори, але оголошують військову мобілізацію. Вони говорять про переговори, але анонсують псевдореферендуми на окупованих територіях України», – сказав він.

Published 22 September 2022 at 9:18am
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Обмін полоненими. Зокрема, звільнено 215 українців, зокрема 108 бійців полку «Азов» та інших формувань Національної гвардії України, а також військовослужбовців Сухопутних і Військово-Морських сил, територіальної оборони ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції, працівників СБУ, Держспецслужби транспорту, Державної митної служби.


A total of 215 defenders of Mariupol, who had been holding their defenses at the Azovstal steelworks, Ukraine’s last stronghold in the area, were released from Russian captivity..jpeg
A total of 215 defenders of Mariupol, who had been holding their defenses at the Azovstal steelworks, Ukraine’s last stronghold in the area, were released from Russian captivity as a result of a massive swap effort. Credit: Ukrinform.
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