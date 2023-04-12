Експерти кажуть, що щеплення є одним із найкращих способів захистити себе від грипу

Нове дослідження показало, що люди менше стурбовані наслідками грипу в «постковідній» Австралії.





Індекс відношення австралійців до грипу, який досліджувався за замовленням австралійської компанії з виробництва вакцин CSL Seqirus, був визначений на підставі опитування більше 1000 дорослих у віці 18 років і старше про їх ставлення до грипу.



Третина респондентів вважає грип якоюсь мірою серйозним, тоді як тільки кожен п'ятий у віці від 18 до 24 років лише трохи стурбований з приводу вірусу.





Згідно з останніми даними Федерального департаменту охорони здоров'я Австралії, в 2023 році вже було зареєстровано понад 15 тисяч випадків захворювань грипом.





Доктор Zac Turner, лікар загальної практики, що спеціалізується на профілактиці хвороби, говорить, що останні тенденції показали, що молоді люди найбільше піддаються підвищеному ризику розвитку деяких важких симптомів захворювання грипом:



Одна з найцікавіших речей, проте, полягає в тому, що наймолодші люди, такі як навіть новонароджені, немовлята, малюки, аж до початкової школи, в цій групі дійсно спостерігався стрибок і невеликий сплеск серед молодих людей, яким доводилося звертатися в лікарню із застудою або грипом. Тобто у них з'являється більше симптомів, які важчі. Часто це пов'язано з функцією дихання, а не з нежиттю або болем в горлі. Так що ці симптоми досить небезпечні для життя.

Грип — це вірусне респіраторне захворювання, яким легко заразитися, особливо в людних місцях, наприклад на роботі або в школі.



Вірус поширюється через крихітні крапельки, які переміщаються у повітрї і часто передаються через кашель, чхання, обійми, поцілунки, крик або спів в багатолюдних місцях.





Source: Getty / Getty Images Симптоми часто проявляються температурою, ознобом, м'язовими болями, кашлем, закладеністю носа, нежиттю, головними болями або втомою.





Доктор Тирнер говорить, що, хоча важкі симптоми спостерігаються далеко не у кожного пацієнта, важливо, щоб люди зберігали пильність:



"Хвороба вимикає вас з життя на пару тижнів. А якщо ви потрапите в лікарню і навіть як ваше відновлення проходитиме добре. Це все одно декілька тижнів і днів вашого життя. І я регулярно бачу пацієнтів, які не стежать за собою, не серйозно до цього відносяться, продовжують ходити на роботу в симптомами і поширювати грип навкруги. А потім, тому що вони не стежили за собою, вони часто продовжують кашляти і розбризкувати слину до шести або восьми тижнів. Тому я думаю, що дуже важливо думати не лише про себе, але і про людей, які уразливі, і що якщо ви у вас буде легша версія захворювання, але ви можете заразити когось, у кого буде набагато серйозніша реакція на вірус".







Пандемія COVID - 19 і пов'язані з нею «локдавни» призвели до різкого зниження числа випадків зараження грипом і смертності від нього.





У 2021 році в Австралії було зареєстровано всього 598 випадків грипу і нуль смертей в порівнянні з піковим сезоном важкого грипу 2017 року, коли в Австралії було зареєстровано 1 255 смертей від вірусу.



Проте відсутність поширення також не дала експертам спрогнозувати і підготуватися до нових штамів, які з'явилися в 2022 році.



Це привело до сплеску минулого року: 225 332 підтверджені випадки грипу і 308 випадків смерті від вірусу.





Один позитивний висновок, зроблений доктором Тирнером в період пандемії COVID - 19, полягає в тому, що велика частина суспільства набагато краще розуміє, як звести до мінімуму поширення вірусних респіраторних інфекцій. Він говорить, що багато його пацієнтів набагато більш охоче надівають маску і скорочують контакти з тими, хто може бути уразливим:





Експерти доки дуже обережні в коментарі повідомлень, які припускають, що вірогідність заразитися грипом цього року для австралійців більш ніж в 100 разів вище.





Хоча останні дані показали більш ніж 100-кратне збільшення за перші два місяці 2023 року в порівнянні з першими двома місяцями 2022 року, важливо розуміти, що цифри 2022 року вважаються «неприродньо» низькими. Це пов'язано з тим, що суворі заходи по боротьбі з COVID - 19 майже повністю усунули спалахи грипу в минулі два роки до цього, і багато хто з ковідних обмежень не був знятий до кінця лютого і березня 2022 року.





Незважаючи на це, професор Robert Booy, провідний педіатр і експерт з інфекційних захворювань, говорить, що цього року ми повертаємося до нормального життя, і ми, ймовірно, зіткнемося з набагато більшим числом випадків захворювань і неґативними результатами:



До грипу слід відноситися серйозно. Щорічно від грипу помирає близько 3 000 австралійців, і ще більшому числу доводиться звертатися до лікаря загальної практики або госпіталізуватися. Це захворювання, яке можна запобігти, і його дійсно варто запобігати.





Професор Robert Booy також говорить, що сезон грипу цього року, швидше за все, почнеться раніше:



"Сезон грипу непередбачуваний, але зазвичай він триває з травня по вересень. Минулого року він почався в квітні, травні і досяг свого піку вже на початку червня, тобто на два місяці раніше. Цього року сезон в північній півкулі почався на два місяці раніше. Так що є усі шанси, що у нас сезон цього року почнеться в травні" .





Індекс вивчення серед населення відношення до грипу показав, що більше половини (58 відсотків) австралійців не знають про доступні варіанти профілактики грипу.





Носіння масок, правильна гігієна рук, кашель в серветку або лікоть, а не в руку, і соціальне дистанціювання — усі ці методи допомагають понизити поширення вірусу. Але один з найефективніших способів уникнути грипу і пов'язаних з ним серйозних симптомів — це щорічне щеплення від грипу.





Експерти закликають австралійців зробити щеплення якнайскоріше через вірогідності того, що сезон грипу почнеться значно раніше.





Доктор Зек Тирнер підкреслює, що якщо у вас є які-небудь захворювання, які можуть піддати вас більш високому ризику, тепер саме той час поговорити зі своїм лікарем або фармацевтом про ранню вакцинацію від грипу:



Безперечно, якщо у вас є інші супутні захворювання, такі як астма або щось ще, зараз самий час підготуватися. Тому що, якщо ви робите щеплення від грипу, потрібно пару місяців, щоб вона прямо добре запрацювала. А ви дійсно хочете, щоб вона була на піку своєї дії в середині зими, коли, найімовірніше, грип буде найбільш суворим.