Що таке Попередження про надзвичайну ситуацію й Рівні пожежної небезпеки та що робити у разі загрози?

Найголовніше Рівнів пожежної небезпеки

Система попередження про надзвичайну ситуацію

Що робити у разі загрози

У грудні 2019 року Австралія потрапила на шпальти світової преси через катастрофічні лісові пожежі, які вирували в країні та отримали назву «Чорне літо».





Лише кілька тижнів після того, як вдалося приборкати полум'я, яке охопило величезні території, ці самі райони опиналися під водою через розлив річок в результаті сильних дощів та штормів.





Роб Вебб - генеральний директор Національної ради пожежної та надзвичайних служб Австралії та Нової Зеландії (AFAC). Він розповідає, що у відповідь на збільшення кількості стихійних лих у результаті співпраці понад 30 державних і територіальних служб екстреної допомоги країни було розроблено стратегію скоординованого підходу до обміну інформацією, підготовки та реагування.



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Через зміну клімату, ми все частіше стаємо свідками катастроф, які відбуваються на проміжку дуже короткого часу та охоплюють ширші території Роб Вебб, директор AFAC

Source: AAP Рейтинг пожежної небезпеки ( Australian Fire Danger Rating System ) та Система попереджнь про надзвичайні ситуації ( Australian Warning System) схожі, але вони використовуються на різних етапів надзвичайної ситуації та різних видів небезпеки.



Що означають Рівні пожежної небезпеки?

Рейтинг оцінки пожежної небезпеки призначений для підготовки до пожежі, ойінки небезпеки або наскільки критичними є погодні умови та стан довкілля.



Помірний (зелений): Планувати і готуватися Високий (жовтий): Готуватися і діяти Екстримальний (помаранчевий): Діяти, щоб врятувати себе та майно Катастрофічний (червоний): Квакуюватися, щоб врятуватися

Кожна людина прийматиме різне рішення, в залежності де знаходиться будинок, наскільки добре він підготований, але, якщо ви почуєте екстремальний прогноз і перебуваєте в зоні пожежі, саме тут ви повинні оцінити свій план порятунку уразі пожежі, залишатися чи ні, можете обговорити різні можливості з сім’єю



Strong winds fan Vic bushfires. Source: AAP Нова система оцінки пожежної небезпеки базується на останніх наукових дослідженнях та даних, зібраних різними агентствами з реагування на надзвичайні ситуації та Бюро метеорології.



Natural disasters in Australia Source: AAP

Що таке Система попередження про надзвичайну ситуацію

Австралійська система попередження використовується для оцінки серйозності існуючої надзвичайної ситуації або інциденту. Вона використовується для багатьох видів стихійних лих, а не лише для пожеж.



те, як реагувати на кожне попередження, також залежить від типу надзвичайної ситуації. Фіона Данстан, AFSM

Examples of the three-tiered Australian Warning levels. Коли виникає лісова пожежа чи інша небезпека, спрацьовує 3-рівнева австралійська система попередження.



Перший рівень — жовтий «Порада», означає, що небезпека почалася, але безпосередньої небезпеки немає. Другий рівень – помаранчевий «Дивись і дій», означає, що умови змінюються, і ви повинні вжити заходів, щоб захистити себе. Третій рівень — червоний «Надзвичайне попередження», яке означає, що ви в небезпеці, і зволікання з діями ставить під загрозу ваше життя.

Пані Данстан пояснює, що те, як реагувати на кожне попередження, також залежить від типу надзвичайної ситуації.



