Що таке Рамадан і Ід і як їх святкують в Австралії?

Ключові моменти Рамадан є найсвятішим місяцем в ісламі, протягом якого здорові дорослі мусульмани постять від світанку до заходу.

Ід аль-Фітр — це триденне свято закінчення священного місяця посту.

Австралійські мусульмани привносять свої відмінні культурні звичаї на святкування Ід.

В Австралії проживає понад 813 000 із 1,97 мільярда мусульманського населення світу.





У такій мультикультурній країні, як Австралія, було б важко знайти людину, яка б не зустрічалася, не дружила чи не працювала з людьми іншої віри чи культури.





Розуміння та повага до релігії та культури одне одного є фундаментальним аспектом згуртованого мультикультурного суспільства.





Мусульмани в Австралії та в усьому світі вирушають у Рамадан, місячну подорож поклоніння та посту.



Ісламський календар хіджри заснований на циклах місяця навколо Землі. Credit: Pixabay

Отже, що таке Рамадан?

Рамадан — дев'ятий місяць ісламського місячного календаря, протягом якого здорові дорослі мусульмани зобов'язані дотримуватися посту від світанку до заходу.





Доцент Зулейха Кескін є помічником керівника Центру ісламських досліджень і цивілізації Університету Чарльза Стюарта в Мельбурні.





Вона каже, що протягом місяця Рамадан для мусульман відбуваються величезні процеси навчання або розвитку та дисципліни.



Рамадан вважається найсвятішим місяцем року для мусульман, і це робить його дуже особливим місяцем. Доцент Зулейха Кескін, заступник керівника Центру ісламських досліджень і цивілізації Університету Чарльза Стюарта, Мельбурн.

Ісламський календар, також відомий як календар Хіджри, заснований на циклах Місяця навколо Землі. Оскільки він на 10-12 днів коротший за сонячний рік, дати ісламських свят щороку змінюються.





Цього року священний місяць Рамадан припадає на період з 22 березня по 20 квітня.



Трапеза з близькими під час Рамадану. Source: iStockphoto / PeopleImages/Getty Images/iStockphoto

Чому мусульмани повинні постити?

Піст (арабською мовою Sawm) є одним із п’яти стовпів ісламу, до яких належать сповідання віри, молитва, милостиня, піст і хадж або паломництво.





Особливо під час посту мусульмани повинні утримуватися від куріння, сексуальних стосунків, прояву гніву, суперечок і аморальних вчинків.





Крім того, заохочуються додаткові практики поклоніння, такі як молитви, читання та розуміння Корану та благодійна діяльність. Багато мусульман також відвідують мечеті після розговіння, або іфтара.





Директор Центру арабських та ісламських досліджень Австралійського національного університету, професор Каріма Лаахір каже, що Рамадан передбачає більше, ніж просто утримання від їжі та напоїв.





«Дуже важливо, що це місяць духовності, це місяць, присвячений відновленню зв’язку зі своєю Вірою, з Богом», – пояснює професор Лаахір.



Це місяць, коли ми заново вчимося бути співчутливими людьми, розуміти потреби людей, які є бідними, які не можуть дозволити собі їсти та відновити зв’язок зі світом навколо нас. Професор Каріма Лаахір, Центр арабських та ісламських досліджень АНУ

Крім того, що піст є формою молитви та релігійним обов’язком, професор Лаахір зазначає, що піст також приносить користь для здоров’я.





«Фізично це дуже здорово, тому що регулює обмін речовин в організмі, очищає організм від будь-яких токсичних речовин. Отже, доведено, що це дуже здоровий процес, і ми знаємо... про періодичне голодування та про те, наскільки воно важливе для організму».



Healthy adult Muslims are required to fast from dawn to dusk during Ramadan. Source: Moment RF / Jasmin Merdan/Getty Images

Що таке Ід?

А після того, як мусульмани пройдуть цілий місяць посту, настає Ід.





Ід — це арабське слово, що означає «свято» або «свято», і в ісламському календарі існує два основних свята: Ід аль-Фітр і Ід аль-Адха.





Ід аль-Фітр, також відомий як «Малий Ід», — це триденне свято, яке відзначає кінець місяця Рамадан або посту.





Відзначаючи Ід, мусульмани також зобов’язані давати благодійність, відому як Закат аль-Фітр, тому бідні також можуть святкувати.





Професор Лаахір каже, що Ід аль-Фітр — це свято «єдності та прощення», потім воно омолоджує дух спільноти та спонукає мусульман шукати прощення.





Крім того, це чудова можливість для дітей розважитися, знайти нових друзів і познайомитися з культурою.



У більшості ісламських країн Ід аль-Фітр є державним святом. Source: iStockphoto / Drazen Zigic/Getty Images/iStockphoto Купівля нового одягу, особливо для дітей, прибирання вдома, приготування особливих солодощів і страв є великою частиною підготовки до Байраму.





Цього року Ід аль-Фітр припаде на 21 або 22 квітня, залежно від того, як буде Місяць. У більшості ісламських країн Ід аль-Фітр є державним святом.





Що стосується Ід аль-Адха, також відомого як «Ід жертвоприношень» або «Великий Ід», він настає після щорічного паломництва в хадж і святкує готовність Авраама підкоритися Божому наказу принести в жертву свого сина Ізмаїла.



Члени мусульманської громади святкують Ід аль-Фітр, відзначаючи кінець місячного посту Рамадан молитвою в мечеті Лакемба в Сіднеї. Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

Як австралійці-мусульмани святкують Ід?

Святкування Ід аль-Фітр починається зі спеціальних молитов вранці першого дня 10-го місяця за ісламським календарем.





У місцевих мечетях і громадських центрах проводяться спільні молитви, де люди вітають один одного словами «Ід Мубарак», що означає «Щасливого Іду».





Сім'ї та друзі також відвідують один одного, а громадські збори є звичайним явищем під час Ід.





«Це дуже сімейне колективне свято, де всі відвідують усіх, і протягом трьох днів святкування Ід аль-Фітр вони насолоджуються банкетами та їжею, особливими тортами та стравами», – додає професор Лаахір.





Однак австралійці-мусульмани походять з багатьох країн із особливими культурними звичаями, і святкування відрізняються.



Великі натовпи заповнили мечеть у Лакембі та вишикувалися на вулицях, щоб відзначити кінець священного місяця Рамадан у Сіднеї. Source: AAP / JANE DEMPSTER/AAPIMAGE Алі Аван — австралієць пакистанського походження, який щороку особливо зайнятий під час свята Ід аль-Фітр. Він організовує один із найбільших мультикультурних фестивалів Ід в Австралії.





Він каже, що існують «великі» культурні відмінності між мусульманами різного походження. Його робота як голови Австралійського мультикультурного фестивалю Ід полягає в тому, щоб зібрати їх усіх разом в одному місці.





«Деякі люди готують різну їжу, і в них різні сукні, які вони одягають у день Ід. І тоді, коли справа доходить до святкування, це може стосуватися певних заходів, деяких виступів, певних способів досліджень і всього цього», – пояснює пан Аван.



Під час фестивалю Ід ми намагаємося об’єднати всі різноманітні виступи, різні культури в одному місці, і в цьому краса Австралії. Алі Аван, Австралійський мультикультурний фестиваль Ід

Професор Лаахір погоджується, кажучи, що святкування Ід в Австралії є набагато різноманітнішим і потужнішим, ніж у багатьох ісламських країнах.



