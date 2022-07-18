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ተዋናይት ሰናይት መብራህቱ፤ ከመድረክ ወደ ቴሌቪዥን ድራማ

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Actress Senayt Mebrahtu. Source: Bob Mcgahan / Carolina Häggström

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Published 18 July 2022 at 1:30pm, updated 18 July 2022 at 6:56pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ተዋናይት ሰናይት መብራህቱ፤ በቀዳሚ ክፍለ ዝግጅታችን ከውልደት ቀዬዋ ተንስታ፣ የካርቱም የስደት ሕይወቷን አጣቅሳ፣ የአውስትራሊያ የሠፈራና ምዕራባዊ የሥነ ጥበብ ሕይወት ጅማሮዋን አውግታለች። በቀጣይነትም እንደ ፅጌረዳ አበባ ውበትና እሾህን በተላበሰው የጥበብ ሕይወት ጉዞዋ ውስጥ የተፈተነችባቸውን ተግዳሮቶችና በሐሴት የተመላችባቸውን ስኬቶች ታነሳለች።

Published 18 July 2022 at 1:30pm, updated 18 July 2022 at 6:56pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
በነጮች ዓለም የጥቁር ገፀ ባሕሪይን ተላብሶ የመተወን አጋጣሚ ውስን ነው።

ለምን? ቢሉ አንድም የተውኔት ሕይወቱ ምንጭ ገፀ ባሕሪያት የሚቀዱት ከአገሬው ነው፤ ሲልም በነጭ የብዕር ቀለም የጥቁር ዓለምን ነቅሶ የገሃዱን ዓለም ስጋ ማላበስና ነፍስ መዝራት አዋኪ ነውና።

ደግነቱ ግና የሰናይት የጥበብ እስትንፋስ የተመላው በጥበብ ፍቅር እንጂ በዝና ፍለጋ ባለመሆኑ በተግዳሮት ፊት ስኬትን አሳቢ አድርጓታል።

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የማኅበረሰቧን መሠረት ባለመልቀቋና ተነጥላም ተንሳፋፊ ባለመሆኗ የአቢሲኒያ ዳንስ ቡድን መሥራች፣ ድምፃዊትና ተወዛዋዥ ሆና ባሕላዊ ዝንቅነትን ለአገረ አውስትራሊያ እነሆኝ አለች።

በተለያዩ ፌስቲቫሎች ላይ ባሕላዊ ሙዚቃና ውዝዋዜዎችን ለመድረክ አብቅታለች።

ሰናይት በአቢሲኒያ የዳንስ ቡድን አልተወሰነችም።

ዘልቃ አንድ ሙዚቃዊ የቲአትር ቡድን ከሌሎች አፍሪካውያን የጥበብ ሰዎች ጋር ተቧድና መሠረተች።

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Source: Abyssinian Dance Group
 

የቲአትር ኩባንያና የመድብለ ባሕል ድርጅቶችም "አለን" ብለው ተቀላቀሉ። 

በጋራ "i am here" የሚል የአዲስ ሠፋሪዎችን ሕይወት የሚያንፀባርቅ ሙዚቃዊ ድራማ ለመድረክ አበቁ።

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Actress Senayt Mebrahtu (C). Source: S.Mebrhatu


የአገሬውን ሰው ጨምሮ የአፍሪካውያን ማኅበረሰብ አባላትም ታዳሚዎች ሆኑ።

ስኬት ስኬትን ወለደ።

ተዋናይት ሰናይት መብራህቱ፤ ከአገር ቤት እስከ አውስትራሊያ

ተዋናይት ሰናይት መብራህቱ፤ ከአገር ቤት እስከ አውስትራሊያ



ከመድረክ ትወና ወደ ቴሌቪዥን ድራማ

የሰናይት የሥነ ጥበብ ኮከብ ከመድረክ ወደ ቴሌቪዥን ድራማ ብርሃኑን ፈነጠቀ።

እ.አ.አ.  ከ2010 አንስታ "Terra Nova" ተከታታይ የቴሌቪዥን ሳይንሳዊ ድራማ ላይ ለረጅም ጊዜ ተሳታፊ ሆነች።

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Actress Senayt Mebrhatu. Source: Carolina Häggström


በተጓዳኝም ሌሎች በርካታ ትወናዎችን እየከወነች ቀጠለች።

ትልቁ የ2022 ሥራዋ ግና የ "Elvis" ሙዚቃዊ ድራማ ትወናዋ ነው።  

 

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