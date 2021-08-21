ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የወላጆች በልጆች ትምህርት መሳተፍ ማለት ምን ማለት ነው?Play10:53ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Adamu Tefera (L) and a music school teacher and her pupil seen on a laptop screen as the teacher holds a one-to-one online flute lesson (R). Source: A.Tefera and AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.13MB)Published 21 August 2021 at 1:30pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ አዳሙ ተፈራ፤ ስለ ወላጆች፣ መምህራንና ልጅች የትምህርት የትምህርት የጋራ ስተዋፅኦዎች ያመላክታሉ።Published 21 August 2021 at 1:30pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementትምህርታዊ ተሳትፎዎችየርቀት ትምህርትየጥናት እገዛShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ