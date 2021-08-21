ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የወላጆች በልጆች ትምህርት መሳተፍ ማለት ምን ማለት ነው?

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Education

Adamu Tefera (L) and a music school teacher and her pupil seen on a laptop screen as the teacher holds a one-to-one online flute lesson (R). Source: A.Tefera and AAP

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Published 21 August 2021 at 1:30pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ አዳሙ ተፈራ፤ ስለ ወላጆች፣ መምህራንና ልጅች የትምህርት የትምህርት የጋራ ስተዋፅኦዎች ያመላክታሉ።

Published 21 August 2021 at 1:30pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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