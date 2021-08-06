ፓርላማ ውስጥ ወሲባዊ ጥቃት የፈጸመው የቀድሞ ሊብራል ፓርቲ ሠራተኛ በአውስትራሊያ ፌዴራል ፖሊስ ክስ ተመሰረተበት

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ፓርላማ ውስጥ ወሲባዊ ጥቃት የፈጸመው የቀድሞ ሊብራል ፓርቲ ሠራተኛ በአውስትራሊያ ፌዴራል ፖሊስ ክስ ተመሰረተበትPlay04:54ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.89MB)Published 6 August 2021 at 10:16pmSource: SBS *** አፍሪካ ውስጥ በኮሮናቫይረስ ሳቢያ ሕይወታቸው የሚያልፍ ሰዎች ቁጥር በ80 ፐርሰንት መጨመሩን የዓለም ጤና ድርጅት ገለጠPublished 6 August 2021 at 10:16pmSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ