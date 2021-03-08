ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የሌበር ፓርቲ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን አስታክኮ የጾታ ክፍያ መጠንን ለማጥበብ ስትራቴጂውን ይፋ አደረገ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

SBS Amharic

Source: SBS Amharic

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 8 March 2021 at 6:45pm
By NACA
Source: SBS

*** የሥራ ጠባቂ የድጎማ ክፍያ በማርች መጨረሻ ሊያከትም ነው

Published 8 March 2021 at 6:45pm
By NACA
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ