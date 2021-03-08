የሌበር ፓርቲ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን አስታክኮ የጾታ ክፍያ መጠንን ለማጥበብ ስትራቴጂውን ይፋ አደረገ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የሌበር ፓርቲ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን አስታክኮ የጾታ ክፍያ መጠንን ለማጥበብ ስትራቴጂውን ይፋ አደረገPlay06:59ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.79MB)Published 8 March 2021 at 6:45pmBy NACASource: SBS *** የሥራ ጠባቂ የድጎማ ክፍያ በማርች መጨረሻ ሊያከትም ነውPublished 8 March 2021 at 6:45pmBy NACASource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ