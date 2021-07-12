ከሲድኒ ኮሮናቫይረስ መስፋፋት ጋር በተያያዘ የክትባት ተጠባቢዎች በአስትራዜኔካ ክትባት ላይ የጤና ምክረ ሃሳብ ሊሰጡ ነው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከሲድኒ ኮሮናቫይረስ መስፋፋት ጋር በተያያዘ የክትባት ተጠባቢዎች በአስትራዜኔካ ክትባት ላይ የጤና ምክረ ሃሳብ ሊሰጡ ነውPlay08:49ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.78MB)Published 12 July 2021 at 9:36pmBy NACASource: SBS *** በሺህዎች የሚቆጠሩ ኩባውያን በሃቫና የተቃውሞ ሰልፍ አካሄዱPublished 12 July 2021 at 9:36pmBy NACASource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ