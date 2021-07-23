ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ዜናPlay07:25ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen News Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.6MB)Published 23 July 2021 at 11:35pmBy NACAPresented by Martha TsegawSource: SBS በአውስትራሊያ ፋይዘር የኮቪድ-19 ክትባት እድሜያቸው ከ 12-15 ላሉ ታዳጊ ህጻናት እንዲሰጥ ፍቃድ አገኘPublished 23 July 2021 at 11:35pmBy NACAPresented by Martha TsegawSource: SBSየቶክዮ ኦሎምፒክ የመክፈቻ ስነ ስርአት በመከናወን ላይ ይገኛል ፤ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አንቶንዮ ጉተሬዝበቪድዮ መልእክታቸው አትሌቶች ለውድድር የሚያሳዩትን ጽናት የአለማችንን ችግር ለመለውጥ ብንጠቀምበት እኩልነትን ለማስፍን ይቻለናል ብለዋል፡፡ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ