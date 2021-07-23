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Published 23 July 2021 at 11:35pm
By NACA
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS

በአውስትራሊያ ፋይዘር የኮቪድ-19 ክትባት እድሜያቸው ከ 12-15 ላሉ ታዳጊ ህጻናት እንዲሰጥ ፍቃድ አገኘ

Published 23 July 2021 at 11:35pm
By NACA
Presented by Martha Tsegaw
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የቶክዮ ኦሎምፒክ የመክፈቻ ስነ ስርአት በመከናወን ላይ ይገኛል ፤ የተባበሩት  መንግስታት ድርጅት አንቶንዮ ጉተሬዝ

በቪድዮ መልእክታቸው አትሌቶች ለውድድር የሚያሳዩትን ጽናት የአለማችንን ችግር ለመለውጥ ብንጠቀምበት እኩልነትን ለማስፍን ይቻለናል ብለዋል፡፡

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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ