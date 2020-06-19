ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ትልቁ ሕልማችን ‘ኮቪድ 19 - መረጃ ለትግበራ’ የሚለው ዕውን ሆኖ ማየት ነው” - ዶ/ር ኃይላይ አብርሃና አዜብ ገብረሥላሴ

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Australian Based Ethiopian Researchers Network – ABREN

Azeb Gebreselassie (T-L) and Dr Hailay Abrha (R) Source: Supplied

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Published 19 June 2020 at 3:18pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ኃይላይ አብርሃ - በፍሊንደርስ ዩኒቨርሲቲ የተላላፊ በሽታዎች ተመራማሪ፤ አዜብ ገብረሥላሴ - በኒው ሳውዝ ዌይልስ ዩኒቨርሲቲ የጆርጅ ኢንስትቲትዩት የጤና ሥርዓት የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪና ተባባሪ ተመራማሪ፤ በቅርቡ ስለቆመው በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች በይነ መረብ (Australian Based Ethiopian Researchers Network – ABREN) ይናገራሉ።

Published 19 June 2020 at 3:18pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች በይነ መረብ ጅማሮ
  • ለመጀመሪያ ጊዜ ያካሔደው ሳይንሳዊ የውይይት መድረክ ፋይዳዎች
  • የበይነ መረቡ የወደፊት የጉዞ አቅጣጫዎች
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