ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“በሃሳብ ዙሪያ ብንከራከር ብሔረተኛነት ፅንፍ ይዞ ለአገር አደጋ በሚሆንበት አቅጣጫ አይሔድም።” - ታየ ደንደአ

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Interview with Taye Dendea

Taye Dendea Source: Courtesy of PD

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Published 14 July 2019 at 2:28pm, updated 14 July 2019 at 2:48pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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አቶ ታየ ደንደአ፤ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የሕዝብ አስተያየትና ፐብሊሲቲ ዲፓርትመንት ዳይሬክተር፤ ፓርቲያቸው ስለምን ከኦሮሞ ሕዝቦች ዴሞክራሲያዊ ድርጅርት ወደ ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እንደተለወጠ፣ ከአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጋር ስላለው የጋራ መርሃዊ ትብብሮችንና የኢሕአዲግ ከግንባር ወደ ወደ ወጥ አገር አቀፍ ፓርቲነት የመለወጥ ፋይዳዎች አንስተው ይናገራሉ።

Published 14 July 2019 at 2:28pm, updated 14 July 2019 at 2:48pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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