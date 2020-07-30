ኮቪድ - 19ኝና የቤት ውስጥ ትምህርት

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ኮቪድ - 19ኝና የቤት ውስጥ ትምህርትPlay08:26ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Adamu Tefera Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.19MB)Published 30 July 2020 at 11:35amSource: SBS አቶ አዳሙ ተፈራ፤ ኮቪድ - 19 በትምህርት ዘርፍ ያደረሰውን መስተጓጎልና የወላጆች ተሳትፎ አስፈላጊነት ያመላክታሉ።Published 30 July 2020 at 11:35amSource: SBSአንኳሮችየርቀት ትምህርት ተግዳሮቶችና የአጠናን ዘዴዎችየወላጆች ድርሻልጆችን ለስኬት ማብቃትShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ