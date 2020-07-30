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ኮቪድ - 19ኝና የቤት ውስጥ ትምህርት

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COVID - 19 and remote learning

Adamu Tefera Source: Supplied

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Published 30 July 2020 at 11:35am
Source: SBS

አቶ አዳሙ ተፈራ፤ ኮቪድ - 19 በትምህርት ዘርፍ ያደረሰውን መስተጓጎልና የወላጆች ተሳትፎ አስፈላጊነት ያመላክታሉ።

Published 30 July 2020 at 11:35am
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