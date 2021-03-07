ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ክትባቶችን የምንከተበው ለራሳችን፣ ለማኅበረሰባችንና ለአገራችን ነው” - ዶ/ር ዓለማየሁ መኮንን

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COVID-19 Vaccine

Dr Wubshet Tesfaye and Alemayehu Mekonnen. Source: Tesfaye and Mekonnen

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Published 7 March 2021 at 5:08pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ውብሸት ተስፋዬ በካንብራ ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት አጠቃቀም ተመራማሪና ዶ/ር ዓለማየሁ መኮንን በዲከን ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት አጠቃቀም ተመራማሪ፤ የኮሮናቫይረስ ክትባቶችን የመከላከል አቅምና የክተባ ሂደትን ያስረዳሉ።

Published 7 March 2021 at 5:08pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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