"እኔ አገር የለኝም" - ዶ/ር ይርጋ ገላው ወልደየስ

"እኔ አገር የለኝም" - ዶ/ር ይርጋ ገላው ወልደየስPlay04:04 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.68MB) ሥነ ግጥም "እኔ አገር የለኝም" በዶ/ር ይርጋ ገላው ወልደየስ - ድምፅ፤ አርቲስት ዓለም ፀሐይ ወዳጆ - ባለ ዋሽንቱ እረኛ፤ ፒያኖ ተጫዋች ግርማ ይፍራሸዋShareLatest podcast episodesየብልፅግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጉባኤ ባለ ዘጠኝ ነጥብ መግለጫ አውጥቶ ተጠናቀቀ፤ የአማራ ሕዝባዊ ግንባር መመሥረቱ ተገለጠየቡድን ሰባት አገራት መሪዎች ሂሮሺማ ታድመዋል75 በመቶ 'ሕገ መንግሥቱ ይሻሻል' የሚል የሕዝብ አስተያየት የተንፀባረቁበት ነው የተሰኘለት የፖሊሲ ጥናት ግኝት ሰሞነኛ የውይይት አጀንዳ ሆኗል"መጽሐፌን 'የዘሩት ሲያፈራ' ያልኩት ወደ ኩባ የተላኩ ወጣቶች ዕውቀት ቀስመው ተመልሰው ለኢትዮጵያ አገልግሎታቸውን ስላበረከቱ ነው" ደራሲ ደመቀ ዘነበ