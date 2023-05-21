"እኔ አገር የለኝም" - ዶ/ር ይርጋ ገላው ወልደየስ

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ሥነ ግጥም "እኔ አገር የለኝም" በዶ/ር ይርጋ ገላው ወልደየስ - ድምፅ፤ አርቲስት ዓለም ፀሐይ ወዳጆ - ባለ ዋሽንቱ እረኛ፤ ፒያኖ ተጫዋች ግርማ ይፍራሸዋ

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