ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ዘመነ መሳፍንት

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Era of the Princess

A Crown, made in Ethiopia around 1740, made of gold and gilded copper with glass beads, pigment and fabric. Source: Getty

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Published 10 March 2021 at 7:08pm, updated 10 March 2021 at 7:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ፕሮፌሰር ሺፈራው በቀለ - የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ፤ ስለ ዘመነ መሳፍንት ስያሜና ክስመት፣ የኢትዮጵያ መንግሥታት በተወራራሽነት የመቀጠል ሂደቶችን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 10 March 2021 at 7:08pm, updated 10 March 2021 at 7:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • በእርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ‘ዘመነ መሳፍንት’ ሰፍኖ ነበር?
  • ከ “ፍፃሜ መንግሥት” ተክለ ጊዮርጊስ እስከ አፄ ቴዎድሮስ
  • የዘመነ መሳፍንት አሉታዊና አዎንታዊ ገጽታዎች
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