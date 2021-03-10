ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ዘመነ መሳፍንት

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ዘመነ መሳፍንትPlay26:38ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen A Crown, made in Ethiopia around 1740, made of gold and gilded copper with glass beads, pigment and fabric. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (27.58MB)Published 10 March 2021 at 7:08pm, updated 10 March 2021 at 7:13pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ፕሮፌሰር ሺፈራው በቀለ - የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ፤ ስለ ዘመነ መሳፍንት ስያሜና ክስመት፣ የኢትዮጵያ መንግሥታት በተወራራሽነት የመቀጠል ሂደቶችን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 10 March 2021 at 7:08pm, updated 10 March 2021 at 7:13pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementበእርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ‘ዘመነ መሳፍንት’ ሰፍኖ ነበር?ከ “ፍፃሜ መንግሥት” ተክለ ጊዮርጊስ እስከ አፄ ቴዎድሮስየዘመነ መሳፍንት አሉታዊና አዎንታዊ ገጽታዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ