ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ የተሰጠን እውቅና እና ሽልማት ከማህበረሰባችን በመምጣቱ ዋጋው ከሁሉ የላቀ ነው”- በቪክቶሪያ የኢትዮጵያውያን ሴቶች ህብረት የዘንድሮ ተሸላሚዎች

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EWAV Mother's day award winners

Helina Lakew (L-L), Lidya Tessema (T-R), and Nahom Kidane (B-R).Source Helina,Lidya,Nahom Source: Helina, Lidya, Nahom

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Published 15 May 2021 at 12:32am, updated 15 May 2021 at 12:45am
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS

በቪክቶሪያ የኢትዮጵያውያን ሴቶች ህብረት በወጣት አመራር ፤ በከፍተኛ የትምህርት ውጤት እና በስፖርት ላቅ ላሉ ወጣቶች እውቅናን ለወጣት ሊድያ ተሰማ ፤ ወጣት ህሊና ላቀው እና ወጣት ናሆም ኪዳኔ የተሰጣቸው እውቅና እና ሽልማት ከራሳቸው ማህበረሰቡ መምጣቱ ዋጋው ከሁሉ የላቀ ነው ሲሉ ተናግረዋል ፡፡

Published 15 May 2021 at 12:32am, updated 15 May 2021 at 12:45am
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS
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