ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ዳግማዊ አፄ ምኒልክ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ዳግማዊ አፄ ምኒልክPlay19:34ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Emperor Menelik II- illustration, 1906. Pictured with his palace in Addis Ababa in Ethiopia. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (20.71MB)Published 24 March 2021 at 1:23pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ባሕሩ ዘውዴ፤ ስለ ዳግማዊ አፄ ምኒልክ የሕይወት ዘመንና ውርሰ አሻራዎች አንስተው ይናገራሉ። “የኢትዮጵያ ሕዝብ ቀደም ሲል በኢትዮጵያዊነት ስሜት በአንድነት የተነሳውና ሁልጊዜም የሚነሳው በአድዋ መንፈስ ነው” ይላሉ።Published 24 March 2021 at 1:23pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየምኒልክ ውልደትና ዕድገትየውጫሌ ውል የታቀደ ሴራ ወይስ ያልታሰበ ስህተት?የአድዋ ድል ኢትዮጵያዊ፣ አፍሪካዊና ዓለም አቀፋዊ ፋይዳዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ