ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ዳግማዊ አፄ ምኒልክ

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Emperor Menelik II

Emperor Menelik II- illustration, 1906. Pictured with his palace in Addis Ababa in Ethiopia. Source: Getty

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Published 24 March 2021 at 1:23pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ባሕሩ ዘውዴ፤ ስለ ዳግማዊ አፄ ምኒልክ የሕይወት ዘመንና ውርሰ አሻራዎች አንስተው ይናገራሉ። “የኢትዮጵያ ሕዝብ ቀደም ሲል በኢትዮጵያዊነት ስሜት በአንድነት የተነሳውና ሁልጊዜም የሚነሳው በአድዋ መንፈስ ነው” ይላሉ።

Published 24 March 2021 at 1:23pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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አንኳሮች

 

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