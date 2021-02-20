ከደኣማት እስከ ዐቢይ፤ እምነተ አይሁድ በኢትዮጵያ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከደኣማት እስከ ዐቢይ፤ እምነተ አይሁድ በኢትዮጵያPlay17:22ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Ethiopian Jewish immigrants making their Aliyah (Immigration to Israel). Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.44MB)Published 20 February 2021 at 4:18pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይስሐቅ፤ ስለ አይሁድ እምነት በኢትዮጵያ ይናገራሉ።Published 20 February 2021 at 4:18pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአይሁድ እምነት ወደ ኢትዮጵያ መግባትኢትዮጵያውያን ቤተ እሥራኤሎችየአይሁድ እምነት ሥርዓትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ