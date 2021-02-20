ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከደኣማት እስከ ዐቢይ፤ እምነተ አይሁድ በኢትዮጵያ

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Ethiopian Jewish immigrants

Ethiopian Jewish immigrants making their Aliyah (Immigration to Israel). Source: Getty

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Published 20 February 2021 at 4:18pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይስሐቅ፤ ስለ አይሁድ እምነት በኢትዮጵያ ይናገራሉ።

Published 20 February 2021 at 4:18pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የአይሁድ እምነት ወደ ኢትዮጵያ መግባት
  • ኢትዮጵያውያን ቤተ እሥራኤሎች
  • የአይሁድ እምነት ሥርዓት
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