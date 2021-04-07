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ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ፕሬዚደንት መንግሥቱ ኃይለማርያም (የስደት ሕይወት)

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Mengistu Hailemariam

President of Ethiopia, Mengistu Haile Mariam in Addis-Abeba, Ethiopia in December , 1987. Source: Getty

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Published 7 April 2021 at 4:03pm, updated 7 April 2021 at 4:50pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ጋዜጠኛና ደራሲ ገነት አየለ፤ ስለ ቀድሞው የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚደንት የስደት ሕይወት ይናገራሉ። ጋዜጠኛ ገነት “የሌተናንት ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም ትዝታዎች” መጽሐፍ ደራሲ ናቸው።

Published 7 April 2021 at 4:03pm, updated 7 April 2021 at 4:50pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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አንኳሮች

 

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  • በወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ የቀድሞው ፕሬዚደንት መንግሥቱ ኃይለማርያም ትኩረትና አተያዮች  
  • የስደት ተፅዕኖዎች በቀድሞው ፕሬዚደንት ሕይወት
  • መንግሥቱ ኃይለማርያምና ስፖርት
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