ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ፕሬዚደንት መንግሥቱ ኃይለማርያም (የስደት ሕይወት)Play16:46ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen President of Ethiopia, Mengistu Haile Mariam in Addis-Abeba, Ethiopia in December , 1987. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.35MB)Published 7 April 2021 at 4:03pm, updated 7 April 2021 at 4:50pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ጋዜጠኛና ደራሲ ገነት አየለ፤ ስለ ቀድሞው የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚደንት የስደት ሕይወት ይናገራሉ። ጋዜጠኛ ገነት “የሌተናንት ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም ትዝታዎች” መጽሐፍ ደራሲ ናቸው።Published 7 April 2021 at 4:03pm, updated 7 April 2021 at 4:50pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementበወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ የቀድሞው ፕሬዚደንት መንግሥቱ ኃይለማርያም ትኩረትና አተያዮች የስደት ተፅዕኖዎች በቀድሞው ፕሬዚደንት ሕይወትመንግሥቱ ኃይለማርያምና ስፖርትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ