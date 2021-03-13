ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስPlay25:05ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Emperor Tewodros Holding Audience, Surrounded By Lions. From El Mundo En La Mano Published 1875. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (26.54MB)Published 13 March 2021 at 2:52pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አሰፋ ባልቻ የቀድሞው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ ስለ ዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግሥት ጅማሮና ክስመት ይናገራሉ።Published 13 March 2021 at 2:52pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአፄ ቴዎድሮስ ዕድገትና ለመንበረ ስልጣን መብቃትየአፄ ቴዎድሮስ አገራዊ ራዕይና የቤተ ክህነት ግጭቶችየመቅደላ ጦርነትና የአፄ ቴዎድሮስ ፍጻሜShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ