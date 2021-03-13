ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከደአማት እስከ ዐቢይ፤ ዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ

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Emperor Tewodros

Emperor Tewodros Holding Audience, Surrounded By Lions. From El Mundo En La Mano Published 1875. Source: Getty

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Published 13 March 2021 at 2:52pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አሰፋ ባልቻ የቀድሞው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ ስለ ዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግሥት ጅማሮና ክስመት ይናገራሉ።

Published 13 March 2021 at 2:52pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የአፄ ቴዎድሮስ ዕድገትና ለመንበረ ስልጣን መብቃት
  • የአፄ ቴዎድሮስ አገራዊ ራዕይና የቤተ ክህነት ግጭቶች
  • የመቅደላ ጦርነትና የአፄ ቴዎድሮስ ፍጻሜ
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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ