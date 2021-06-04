የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ ግዛት ለቅቆ መውጣት ጀምሯል

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ ግዛት ለቅቆ መውጣት ጀምሯልPlay09:45ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.03MB)Published 4 June 2021 at 4:18pmBy Stringer ReportSource: SBS *** የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፍርድ ቤት ይግባኝ አልተቋጨምPublished 4 June 2021 at 4:18pmBy Stringer ReportSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ