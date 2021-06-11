የትግራይ ረሃብ ጉዳይ በኢትዮጵያ መንግሥትና ተመድ ዓይኖች

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የትግራይ ረሃብ ጉዳይ በኢትዮጵያ መንግሥትና ተመድ ዓይኖችPlay08:26ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.68MB)Published 11 June 2021 at 6:15pmBy Stringer ReportSource: SBS *** ግብፅና ሱዳን ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ የሕዳሴን ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሌት እንዲያስቆምላቸው እየጠየቁ ነውPublished 11 June 2021 at 6:15pmBy Stringer ReportSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ