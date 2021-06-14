የኢትዮጵያ የምረጡኝ ቅስቀሳ አበቃ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የኢትዮጵያ የምረጡኝ ቅስቀሳ አበቃPlay07:26ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.75MB)Published 14 June 2021 at 3:29pmBy Stringer ReportSource: SBS *** አገርኛ ሪፖርትPublished 14 June 2021 at 3:29pmBy Stringer ReportSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ