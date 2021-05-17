የአዲስ አበባ ድሬዳዋ አስተዳደሮች በአገር አቀፉ ምርጫ ተካትተው ሊመርጡ ነው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የአዲስ አበባ ድሬዳዋ አስተዳደሮች በአገር አቀፉ ምርጫ ተካትተው ሊመርጡ ነውPlay10:50ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (19.86MB)Published 17 May 2021 at 3:51pmBy Stringer ReportSource: SBS *** የጊዜ ሰሌዳው የተራዘመው አገራዊ ምርጫ ከሰሞኑ ቀን ይቆረጥለታልPublished 17 May 2021 at 3:51pmBy Stringer ReportSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ