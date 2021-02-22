የገዢውና ተፎካካሪ ፓርቲዎች የምርጫ ዘመቻ እንቅስቃሴ መሟሟቅ ጀምሯል

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የገዢውና ተፎካካሪ ፓርቲዎች የምርጫ ዘመቻ እንቅስቃሴ መሟሟቅ ጀምሯልPlay11:10ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (20.46MB)Published 22 February 2021 at 5:08pmBy Stringer ReportSource: SBS *** የኦሮሞ ነፃነት ግንባር (ኦነግ) እና የኦሮሞ ፌዴራሊያዊ ኮንግረስ (ኦፌኮ) ዕጩዎች አላቀረቡምPublished 22 February 2021 at 5:08pmBy Stringer ReportSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ