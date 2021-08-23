ኢዜማ በ28 የምርጫ ክልሎች ላይ ያቀረበው አቤቱታ ነገ የፍርድ ቤት ውሳኔ ይሰጥበታል

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ኢዜማ በ28 የምርጫ ክልሎች ላይ ያቀረበው አቤቱታ ነገ የፍርድ ቤት ውሳኔ ይሰጥበታልPlay07:51ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.73MB)Published 23 August 2021 at 4:13pmBy Stringer ReportSource: SBS *** አገርኛ ሪፖርትPublished 23 August 2021 at 4:13pmBy Stringer ReportSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ