ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ወንዶችን ከጎታች አስተሳሰብ ነፃ ማድረግ እንደምንፈልገው ሁሉ እኛም ሴቶች ከዚያ መውጣት አለብን” - ወ/ሮ ብርቱካን ሽታዬ

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Birtukan Shitaye Biyadgilgn

Birtukan Shitaye Biyadgilign Source: BS. Biyadglign

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Published 7 March 2021 at 2:53pm, updated 8 March 2021 at 12:55pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ወ/ሮ ብርቱካን ሽታዬ ቢያድግልኝ - በአውስትራሊያ ሜትሮሎጂ ቢሮ ተመራማሪ፤ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ አገር ቤትና በባሕር ማዶ ያሉ ሴቶች መብቶችና ትግሎችን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 7 March 2021 at 2:53pm, updated 8 March 2021 at 12:55pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የዓለም አቀፍ ሴቶች ቀን በጎ አሻራዎች
  • የሴቶች መጪ ትውልድና የመብቶች ጥበቃ  
  • ሴቶችና የኅብረተስብ አሉታዊ አተያዮች
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