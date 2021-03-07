“ወንዶችን ከጎታች አስተሳሰብ ነፃ ማድረግ እንደምንፈልገው ሁሉ እኛም ሴቶች ከዚያ መውጣት አለብን” - ወ/ሮ ብርቱካን ሽታዬ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ወንዶችን ከጎታች አስተሳሰብ ነፃ ማድረግ እንደምንፈልገው ሁሉ እኛም ሴቶች ከዚያ መውጣት አለብን” - ወ/ሮ ብርቱካን ሽታዬPlay22:42ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Birtukan Shitaye Biyadgilign Source: BS. BiyadglignGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (33.43MB)Published 7 March 2021 at 2:53pm, updated 8 March 2021 at 12:55pmBy Martha TsegawSource: SBS ወ/ሮ ብርቱካን ሽታዬ ቢያድግልኝ - በአውስትራሊያ ሜትሮሎጂ ቢሮ ተመራማሪ፤ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ አገር ቤትና በባሕር ማዶ ያሉ ሴቶች መብቶችና ትግሎችን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 7 March 2021 at 2:53pm, updated 8 March 2021 at 12:55pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች Advertisementየዓለም አቀፍ ሴቶች ቀን በጎ አሻራዎችየሴቶች መጪ ትውልድና የመብቶች ጥበቃ ሴቶችና የኅብረተስብ አሉታዊ አተያዮችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ