ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን - በኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያን ሴቶች አንደበት

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Mekdelawit Seifu (L), Aynalem Tesfaye (T-R) and Kidist Bekele (B-R). Source: Seifu, Tesfaye and Bekele

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Published 7 March 2021 at 3:19pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ወ/ሮ ዓይናለም ተስፋዬ፣ ወ/ሮ ቅድስት በቀለና ወ/ሮ መቅደላዊት ሰይፉ፤ ዓለም አቀፍ ሴቶች ቀን ትሩፋቶችና ቀሪ ጉዞዎች አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 7 March 2021 at 3:19pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የዓለም አቀፍ ሴቶች ቀን ፋይዳዎች
  • በኢትዮጵያና አውስትራሊያ የሴቶች መብቶች ምን ያህል ተረጋግጠዋል?  
  • ወላጆች ሴቶችና ወንዶች ልጆቻቸውን እንደምን ሊያሳድጉ ይገባል?
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