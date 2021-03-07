ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን - በኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያን ሴቶች አንደበት

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን - በኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያን ሴቶች አንደበትPlay17:45ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Mekdelawit Seifu (L), Aynalem Tesfaye (T-R) and Kidist Bekele (B-R). Source: Seifu, Tesfaye and BekeleGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (26.45MB)Published 7 March 2021 at 3:19pmBy Martha TsegawSource: SBS ወ/ሮ ዓይናለም ተስፋዬ፣ ወ/ሮ ቅድስት በቀለና ወ/ሮ መቅደላዊት ሰይፉ፤ ዓለም አቀፍ ሴቶች ቀን ትሩፋቶችና ቀሪ ጉዞዎች አስመልክተው ይናገራሉ።Published 7 March 2021 at 3:19pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች Advertisementየዓለም አቀፍ ሴቶች ቀን ፋይዳዎችበኢትዮጵያና አውስትራሊያ የሴቶች መብቶች ምን ያህል ተረጋግጠዋል? ወላጆች ሴቶችና ወንዶች ልጆቻቸውን እንደምን ሊያሳድጉ ይገባል?ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ