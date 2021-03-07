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“ያለ ጥረት ምኞት ዕውን አይሆንም” - ወ/ሮ እመቤት ውቤ

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Embet Wubie

Embet Wubie. Source: E. Wubie

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Published 7 March 2021 at 3:04pm, updated 7 March 2021 at 3:22pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ወ/ሮ እመቤት ውቤ - በብሔራዊ አውስትራሊያ ባንክ የኢንቨስትመንትና ፋይናንስ ባለሙያ፤ የዓለም አቀፍ ሴቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ በአገረ አውስትራሊያ ስለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ስኬትና ውጣ ውረዶች ያነሳሉ።

Published 7 March 2021 at 3:04pm, updated 7 March 2021 at 3:22pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የዓለም አቀፍ ሴቶች ቀን ትሩፋቶች
  • ተግዳሮቶችና ትሩፋቶች በባሕር ማዶ ሴቶች ሕይወት  
  • ኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያን ሴቶች እንደምን ሊደራጁ ይገባል?
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