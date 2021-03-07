“ያለ ጥረት ምኞት ዕውን አይሆንም” - ወ/ሮ እመቤት ውቤ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ያለ ጥረት ምኞት ዕውን አይሆንም” - ወ/ሮ እመቤት ውቤPlay11:31ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Embet Wubie. Source: E. WubieGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.64MB)Published 7 March 2021 at 3:04pm, updated 7 March 2021 at 3:22pmBy Martha TsegawSource: SBS ወ/ሮ እመቤት ውቤ - በብሔራዊ አውስትራሊያ ባንክ የኢንቨስትመንትና ፋይናንስ ባለሙያ፤ የዓለም አቀፍ ሴቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ በአገረ አውስትራሊያ ስለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ስኬትና ውጣ ውረዶች ያነሳሉ።Published 7 March 2021 at 3:04pm, updated 7 March 2021 at 3:22pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች Advertisementየዓለም አቀፍ ሴቶች ቀን ትሩፋቶችተግዳሮቶችና ትሩፋቶች በባሕር ማዶ ሴቶች ሕይወት ኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያን ሴቶች እንደምን ሊደራጁ ይገባል?ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ