"የኢትዮጵያ የብሪክስ አባልነት ተደማጭነቷን ይጨምራል፤ የተሻለ የኢኮኖሚና የገበያ አማራጭ ያስገኝላታል" አምባሳደር ዶ/ር ሙክታር ከድር

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Dr Muktar Kedir, Ethiopian Ambassador to South Africa. Credit: SBS

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ዶ/ር ሙክታር ከድር፤ በደቡብ አፍሪካ የኢፌዴሪ ባለ ሙሉ ስልጣን አምባሳደር፤ የኢትዮጵያን የብሪክስ አባልነት ጥያቄ ሂደት፣ ስኬትና ፋይዳዎች አስመልክተው ይናገራሉ።

አንኳሮች
  • የኢትዮጵያ ለብሪክስ አባልነት ተነሳሽነት
  • ትሩፋቶች
  • የብሪክስ አባልነት ማመልከቻ ስትራቴጂያዊ ዕሳቤና ሂደቶች
ተጨማሪ ያድምጡ

"የኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ ግንኙነት ፍፁም እህትማማችነት፣ አጋርነትና የፓን አፍሪካኒዝም መሠረት ላይ የተመሠረተ ጠንካራ ግንኙነት ነው" አምባሳደር ዶ/ር ሙክታር ከድር

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