"የኢትዮጵያ የብሪክስ አባልነት ተደማጭነቷን ይጨምራል፤ የተሻለ የኢኮኖሚና የገበያ አማራጭ ያስገኝላታል" አምባሳደር ዶ/ር ሙክታር ከድር

"የኢትዮጵያ የብሪክስ አባልነት ተደማጭነቷን ይጨምራል፤ የተሻለ የኢኮኖሚና የገበያ አማራጭ ያስገኝላታል" አምባሳደር ዶ/ር ሙክታር ከድርPlay13:20Dr Muktar Kedir, Ethiopian Ambassador to South Africa. Credit: SBSGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.81MB) ዶ/ር ሙክታር ከድር፤ በደቡብ አፍሪካ የኢፌዴሪ ባለ ሙሉ ስልጣን አምባሳደር፤ የኢትዮጵያን የብሪክስ አባልነት ጥያቄ ሂደት፣ ስኬትና ፋይዳዎች አስመልክተው ይናገራሉ።አንኳሮችየኢትዮጵያ ለብሪክስ አባልነት ተነሳሽነትትሩፋቶችየብሪክስ አባልነት ማመልከቻ ስትራቴጂያዊ ዕሳቤና ሂደቶችተጨማሪ ያድምጡ"የኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ ግንኙነት ፍፁም እህትማማችነት፣ አጋርነትና የፓን አፍሪካኒዝም መሠረት ላይ የተመሠረተ ጠንካራ ግንኙነት ነው" አምባሳደር ዶ/ር ሙክታር ከድርShareLatest podcast episodes"የኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ ግንኙነት ፍፁም እህትማማችነት፣ አጋርነትና የፓን አፍሪካኒዝም መሠረት ላይ የተመሠረተ ጠንካራ ግንኙነት ነው" አምባሳደር ዶ/ር ሙክታር ከድርበጋቦን በተካሔደ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግሥት ፕሬዚደንት ዓሊ ቦንጎ ከስልጣናቸው ተከሉየሙዋዕለ ሕፃናት ሕመምን መቋቋም፤ ጥቆማዎች ለአዲስ ፍልሰተኞችና የመጀመሪያ ጊዜ ወላጆች"እንኳን ለአሸንዳ በዓል አደረሳችሁ፤ ከዚህ የተሻለ ሰላምና ደስታ እንዲመጣ እግዚአብሔር ይርዳን" በቪክቶሪያ የትግራይ ማኅበረሰብ ሴቶች ማኅበር