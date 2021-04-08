ረድኤት ከአውስትራሊያ ወደ ኢትዮጵያ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ረድኤት ከአውስትራሊያ ወደ ኢትዮጵያPlay24:01ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Ayalew Hundesa and Michael Melese Source: A. Hundesa and M. MeleseGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (21.38MB)Published 9 April 2021 at 2:08am, updated 9 April 2021 at 2:15pmBy Kassahun NegewoSource: SBS አቶ አያሌው ሁንዴሳ - የቀድሞው የኒው ሳውዝ ዌይልስ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንትና የሲድኒ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ረድኤት አስተባባሪና አቶ ሚካኤል መለሰ በብሪስበን - የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ረድኤት አስተባባሪ፤ እንደምን የማኅበረሰቡን አባላትና የአውስትራሊያ ለጋስ ድርጅቶችን ችሮታ ወደ ኢትዮጵያ እንደላኩ ይናገራሉ።Published 9 April 2021 at 2:08am, updated 9 April 2021 at 2:15pmBy Kassahun NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementለሰናይ ምግባራት መነሳሳትተግዳሮቶችና ቅሬታ የተሞክሮ ምክረ ሃሳቦችና ምሥጋናShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ