ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ረድኤት ከአውስትራሊያ ወደ ኢትዮጵያ

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Ayalew Hundesa and Michael Melese

Ayalew Hundesa and Michael Melese Source: A. Hundesa and M. Melese

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Published 9 April 2021 at 2:08am, updated 9 April 2021 at 2:15pm
By Kassahun Negewo
Source: SBS

አቶ አያሌው ሁንዴሳ - የቀድሞው የኒው ሳውዝ ዌይልስ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንትና የሲድኒ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ረድኤት አስተባባሪና አቶ ሚካኤል መለሰ በብሪስበን - የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ረድኤት አስተባባሪ፤ እንደምን የማኅበረሰቡን አባላትና የአውስትራሊያ ለጋስ ድርጅቶችን ችሮታ ወደ ኢትዮጵያ እንደላኩ ይናገራሉ።

Published 9 April 2021 at 2:08am, updated 9 April 2021 at 2:15pm
By Kassahun Negewo
Source: SBS
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