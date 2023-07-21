"በኢትዮጵያዊነት ለመተሳሰር አንድ የቀረን ነገር የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ነው፤ በእዚያ ብንገናኝ ጥሩ ነው" አቶ በድሉ ደስታ

"በኢትዮጵያዊነት ለመተሳሰር አንድ የቀረን ነገር የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ነው፤ በእዚያ ብንገናኝ ጥሩ ነው" አቶ በድሉ ደስታPlay09:29Bedilu Desta. Credit: B.DestaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.77MB) አቶ በድሉ ደስታ፤ የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር አስመራጭ ኮሚቴ አባል፤ እሑድ ጁላይ 23 / ሐምሌ 16 ስለሚካሔደው አዲስ የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላት ምርጫ አስፈላጊነትና ወሳኝነትን አበክረው በማንሳት ያሳስባሉ።አንኳሮችየድግግሞሽ የምርጫ ጥሪ መንስዔዎችየኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፋይዳዎች ግንዛቤ ደረጃየምርጫ ጥሪShareLatest podcast episodesጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ የተቃዋሚ ቡድኑ ለድምፅ ለፓርላማ ድጋፍ ነፈጋ በሕዝበ ውሳኔው ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ እንዳለው አመላከቱኒውዝላንድ ውስጥ አንድ ታጣቂ ግለሰብን ጨምሮ የሶስት ሰዎች ሕይወት ጠፋወደ ክፍለ አገር ሔዶ ለመኖር ያሉ መሥፈርቶች ምንድን ናቸው?የድምፅ ሕዝበ ውሳኔ ምንድነው?