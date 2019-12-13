ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ምኞትና ሕልሜ ግራሚ ማሸነፍ ነው።” - ቤቲ ጂ

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Interview with Betty G

Betty G Source: Courtesy of NP

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Published 13 December 2019 at 11:49pm, updated 13 December 2019 at 11:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የልጅነት ሕልማቸው ዕውን ሆኖ የሚያዩ፤ በሚያፈቅሩት ሙያ ተክነው ሞገስ የሚላበሱ ጥቂቶች ናቸው። ከእኒያ ጥቂት ዕድለኞችና ታታሪዎች ውስጥ አንዷ ድምፃዊት ቤቲ - ጂ ናት። ቤቲ ውስጧ በሙዚቃ ተቃኝቷል፤ ውጪያዊ አካሏም ለሙዚቃ ልዕልትነት በቅቷል። ሕልሟ ግዘፍ ከምትነሳበት መድረክ ይልቃል። ከኦስሎ የኖበል ሰላም ሽልማት ማዕከል ዐልፎ የግራሚ ሽልማትን ይመኛል።

Published 13 December 2019 at 11:49pm, updated 13 December 2019 at 11:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
ቤቲ - ጂ በአገር ቤት አያሌ አድናቂዎች ያሏት፤ በአፍሪካ ደረጃም ሶስት የመላው አፍሪካ የሙዚቃ ሽልማቶች አሸናፊ ብትሆንም፤ የኦስሎ የኖቤል ሰላም ሽልማት ግና በዓለም አግኗታል።

የአገር ቤት አፍቃሪዎቿን ‘እሰይ’ አሰኝታበታለች። አዳዲስ አድናቂዎችም አፍርታበታለች።

Interview with Betty G
Nobel Peace Prize ceremony 2019 - Oslo Source: Zimbio


ቀልቧ ለሙዚቃ የተገዛው ገና ለጋ ሕጻን ሳለች ነበር። የእናቷ ትኩረት ግና ትምህርቷ ላይ እንድትበረታ ነው። ምንም እንኳ በወቅቱ በልጅነት አዕምሮዋ በእናቷ አንደበት ተደጋግሞ የመነገሩ ጉዳይ ሚዛን ባይደፋላትም 12ኛ ክፍልን ጨርሳ በማስደሰት ወደ ሙዚቃው ዓለም ለመግባት ነበር ዕሳቤዋ። ግና፤ ከፍ ብላ ልብ ስትገዛና ወደ አዕምሮ ብስለት ስትሸጋገር ኮሌጅ በጥሳ ከአንድም ሁለት ዲግሪዎችን አግኝታለች።

ሰሞነኛ የሆነው የኦስሎው መድረክ ውስጧ ወሰን የሌለው ሐሴት ቢያሳድርም፤ ይልቁንም ስለ ሰላምዋጋ ልቀት፤ ስለምትቆምላቸው የስደተኞች ሕይወት አብዝታ እንድታስብ አድርጓታል።

በሙዚቃው ዓለምም ይህ ጅምሯ ከግራሚ ሽልማት የሚያደርሳት ጎዳና ሆኖ ታይቷታል።

ከመቼውም በበለጠ “ምኞትና ሕልሜ ግራሚ ማሸነፍ ነው” አሰኝቷታል።

Interview with Betty G
Grammy Source: Courtesy of NS


ማን ተጠራጣሪ ይሆናል?

ቤቲ - ጂ በድምፃዊነቱ ብቻ የተወሰነች አይደለችምና ለመላው ኢትዮጵያውያን ወገኖቿ የምትመክረው፣ የምትለምነውና የምታሳስበው ብርቱ ጉዳይ አላት። ሲቃ የሚያሳድርባት፣ ነፍሷን ሰቅዞ የሚይዝባት ነገር።

የኢትዮጵያ ትልቅነትና የኢትዮጵያውንም ታላቅ ሕዝብነት።

 ሆኖም፤ አሁን - አሁን “ትኩረታችንን ትናንሽ ነገሮች ላይ አድርገን መለያየታችንና መበታተናችንን ትተን እንደ አንድ ቤተሰብ ስንዋደድ የቀድሞ ግርማ ሞገሳችን ይመለሳል” ከሚል እሳቤ ላይ አድርሷታል።

 እርግጥ ነው፤ የመጀመሪያ የተዋጣ የሙዚቃ ሥራዋ፤ ኋላም ድንቅ የተሰኘ አንድ የአልበም ዘፈኗ የተቃኘው እዚሁ አውስትራሊያ በሚገኘው ድምፃዊና ገጣሚ ናቲ ማን በመሆኑ አውስትራሊያ የመምጣት ፍላጎቷ ከፍ ያለ ነው።

Interview with Betty G
Natty Man (L), and Betty G (R) Source: Courtesy of BG


ኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያንም ቤቲ - ጂን መሻታቸው ዕውነት ነው።

ይትባሃሉ ‘ቸር ተመኝ፤ ቸር እንድታገኝ እንዲል።

  

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