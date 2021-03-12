ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ከፍረጃ ወጥተን፣ አዕምሯችንን አስፍተን፤ በተለያዩ ሃሳቦች ላይ መሳተፍ ጠቃሚ ነው” - ዳንኤል ጎበና

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Daniel Gobena

Daniel Gobena. Source: D. Gobena

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Published 12 March 2021 at 12:41pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዳንኤል ጎበና - የዞዊ ሚዲያ መሥራችና አዘጋጅ፤ በ Judith Neilson Institute የሚዲያ ዝንቅነትን አስመልክቶ እየተሰጠ ስላለው ስልጠና ጠቀሜታዎች አንስቶ ይናገራል።

Published 12 March 2021 at 12:41pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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  • የዞዊ ሚዲያ ምሥረታና ተልዕኮ
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