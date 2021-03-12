“ከፍረጃ ወጥተን፣ አዕምሯችንን አስፍተን፤ በተለያዩ ሃሳቦች ላይ መሳተፍ ጠቃሚ ነው” - ዳንኤል ጎበና

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ከፍረጃ ወጥተን፣ አዕምሯችንን አስፍተን፤ በተለያዩ ሃሳቦች ላይ መሳተፍ ጠቃሚ ነው” - ዳንኤል ጎበናPlay11:25ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Daniel Gobena. Source: D. GobenaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.09MB)Published 12 March 2021 at 12:41pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዳንኤል ጎበና - የዞዊ ሚዲያ መሥራችና አዘጋጅ፤ በ Judith Neilson Institute የሚዲያ ዝንቅነትን አስመልክቶ እየተሰጠ ስላለው ስልጠና ጠቀሜታዎች አንስቶ ይናገራል።Published 12 March 2021 at 12:41pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየዞዊ ሚዲያ ምሥረታና ተልዕኮየ Judith Neilson Institute ስልጠና ትኩረትና ፋይዳዎችየማሕበራዊ ሚዲያ አጠቃቀሞችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ