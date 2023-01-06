ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው

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Dr Adane Gebeyaw Kassa. Credit: AG.Kassa

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Published 6 January 2023 at 3:42pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አዳነ ገበያው - በ Prairie ስቴት ኮሌጅ የተቋማዊ ምርምርና ዕቅድ ዳይሬከተር፤ ስለ ብሔራዊ ቋንቋ አስፈላጊነትና የትምህርት ጥራት ደረጃ ማሽቆልቆል አሳሳቢነትን አንስተው ያመላክታሉ።

Published 6 January 2023 at 3:42pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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"የትምህርት ጥራት ደረጃ መውደቅ አገራችንን ችግር ላይ ጥሏል፤ ችግሮቿንም ሊፈታ አልቻለም" ዶ/ር አዳነ ገበያው

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