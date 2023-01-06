"የትምህርት ጥራት ደረጃ መውደቅ አገራችንን ችግር ላይ ጥሏል፤ ችግሮቿንም ሊፈታ አልቻለም" ዶ/ር አዳነ ገበያው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የትምህርት ጥራት ደረጃ መውደቅ አገራችንን ችግር ላይ ጥሏል፤ ችግሮቿንም ሊፈታ አልቻለም" ዶ/ር አዳነ ገበያውPlay12:51ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Graduates celebrate for their graduation ceremony at Bahir Dar University in Bahir Dar, northern Ethiopia, on November 10, 2018. Credit: EDUARDO SOTERAS/AFP via Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.81MB)Published 6 January 2023 at 2:56pm, updated 6 January 2023 at 3:43pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አዳነ ገበያው - በ Prairie ስቴት ኮሌጅ የተቋማዊ ምርምርና ዕቅድ ዳይሬከተር፤ ስለ ብሔራዊ ቋንቋ አስፈላጊነትና የትምህርት ጥራት ደረጃ ማሽቆልቆል አሳሳቢነትን አንስተው ያመላክታሉ።Published 6 January 2023 at 2:56pm, updated 6 January 2023 at 3:43pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየብሔራዊ ቋንቋ ሚና ለሥርዓተ ትምህርት ማዕከልነትአማርኛየትምህርት ጥራት ደረጃተጨማሪ ያድምጡ"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያውShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ