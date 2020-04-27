“አገራችን በኮቪድ - 19 ከተቀደነባት ሥጋት እንድትላቀቅ በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የቻሉትን ትብብር እንዲያደርጉልን እንሻለን” - ዶ/ር አሥራት ዓፀደወይን
Dr Asrat Atsedeweyn Source: Supplied
Published 27 April 2020 at 6:22pm, updated 27 April 2020 at 11:23pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
ዶ/ር አሥራት ዓፀደወይን - የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል የኮቪድ - 19 ወረርሽኝን በመከላከል ሕይወቶችን ይታደግ ዘንድ ለቀድሞ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችና ሠራተኞች፤ እንዲሁም በውጭ አገር ያሉ ኢትዮጵያውያን ግለሰቦችና ተቋማት በዕውቀት፣ በቁሳቁስና በንዋይ ችሮታ እንዲያደርጉለት የግብረ ሰናይ ጥሪያቸውን ያሰማሉ።
Published 27 April 2020 at 6:22pm, updated 27 April 2020 at 11:23pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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