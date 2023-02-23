"ቡዳነት በዘር ይተላለፋል ተብሎ ይታመናል"ዶ/ር አሰፋ ባልቻ

"ቡዳነት በዘር ይተላለፋል ተብሎ ይታመናል"ዶ/ር አሰፋ ባልቻPlay15:45Dr Assefa Balcha. Credit: A.BalchaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.36MB) የቀድሞው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንትና የግል ተመራማሪ ዶ/ር አሰፋ ባልቻ፤ በቅርቡ በ"Journal of Afroasiatic Languages, History and Culture (JAAL)" መጽሔት ላይ "A Historical interrogation on 'Buda related' Ailments in Wallo" በሚል ርዕስ ለሕትመት ስላበቁት መጣጥፋቸው ይናገራሉ።አንኳሮችየቡዳ ታሪካዊ መነሻ ሥፍራቡዳ ማን ነው?የቡዳ የሙያ መስክ ማኅበረሰባዊ ፍረጃShareLatest podcast episodes"የዘር ጦርነት ባይኖርብን ኖሮ ዛሬ ኢትዮጵያ እንደ ደቡብ ኮሪያና ታይዋን ሆና ሁላችንም የምንጠቀምበት ጊዜ ነበር"ፕ/ር ጥላሁን ይልማፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማና የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያና መከላከያ ማዕከል ግንባታየክልሎች ልዩ ኃይልና ሚሊሺያ አባላት በአገር መከላከያ ሠራዊት ተጠባባቂ ኃይል ውስጥ እንዲካተቱ ዝግጅት እየተደረገ ነውየእናት ቋንቋ ቀን 2023