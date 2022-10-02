ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ኢትዮጵያዊነት የደም፣ የባሕልና የቋንቋ ልውውጥ ውጤት ነው" ዶ/ር አውግቸው አማረ

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Awegichew Amare Agonafir. Credit: AA.Agonafir

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Published 2 October 2022 at 1:15pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አውግቸው አማረ አጎናፍር፤ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህርና ተመራማሪ ናቸው። በቅርቡ Journal of Afroasiatic Languages, History and Culture (JAAL) ላይ "በኢትዮጵያ የሕዝብና ባሕል ትስስር የጦር ሠራዊቱን ሚና የሚመለከቱ አንዳንድ ጉዳዮች (ከ14ኛው እስከ 16ኛው መካከለኛ ክፍለ ዘመን)" በሚል ርዕስ መጣጥፋቸውን ለሕትመት አብቅተዋል። በዘመኑ 'የጨዋ ሠራዊት' ተብሎ ይጠራ ስለነበረው የጦር አደረጃጀት ታሪክና የብሔራዊ ማንነት ግንባታ አስተዋፆ ታሪካዊ ዋቤ ነቅሰው ያመላክታሉ።

Published 2 October 2022 at 1:15pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • የጨዋ ሠራዊት አራት ዋነኛ የአደረጃጀት ዓይነቶች
  • የሠራዊት ግንባታ ሂደቶች
  • የጨዋ ሠራዊትና ብሔራዊ ማንነት
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"የጨዋ ሠራዊት በተሠማራበት ሁሉ ቀልጦ የኢትዮጵያን የግዛት አንድነት በማስጠበቅ ቀጣይ አድርጓል" ዶ/ር አውግቸው አማረ

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