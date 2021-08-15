“ኢትዮጵያን የሁሉም ነገዶች ቤት ሆና ኖራለች፤ ትኖራለች፤ ክልላዊነትን ዝቅ ማድረግ ያስፈልጋል” ዶ/ር ደረሰ አየናቸው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ኢትዮጵያን የሁሉም ነገዶች ቤት ሆና ኖራለች፤ ትኖራለች፤ ክልላዊነትን ዝቅ ማድረግ ያስፈልጋል” ዶ/ር ደረሰ አየናቸውPlay10:05ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Deresse Ayenachew. Source: D.AyenachewGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.39MB)Published 15 August 2021 at 8:28pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ደረሰ አየናቸው የቀድሞው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የድኅረ ምረቃ ትምህርት ቤት ዲን፤ ሰሞኑን ለሕትመት ስላበቁት “ሰሎሞናውያን፤ የኢትዮጵያ መንግሥት ታሪክ (1262 - 1521) ጭብጦች ይናገራሉ።Published 15 August 2021 at 8:28pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየመካከለኛው ዘመን ታሪክ አስተምህሮት ለ21ኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያታሪክና ፖለቲካን የማዛነቅ አሉታዊ ገፅታዎችታሪክ በማን ይፃፍ?ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ