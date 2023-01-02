"በጎጥ ቋንቋ ማተኮሩ እየጎዳን ነው፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ በብሔራዊ መግባቢያ ቋንቋ ላይ መወያየት አለበት" ዶ/ር እናውጋው መሃሪና ዶ/ር ታሪኩ ተሻለ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "በጎጥ ቋንቋ ማተኮሩ እየጎዳን ነው፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ በብሔራዊ መግባቢያ ቋንቋ ላይ መወያየት አለበት" ዶ/ር እናውጋው መሃሪና ዶ/ር ታሪኩ ተሻለPlay14:39ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Enawgaw Mehari. Credit: E.MehariGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.65MB)Published 2 January 2023 at 7:41pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር እናውጋው መሃሪ - የሕዝብ - ለሕዝብ ኢትዮጵያ መስራችና ሊቀመንበር፤ ዶ/ር ታሪኩ ተሻለ በስዊዲን የሕዝብ - ለሕዝብ ኢትዮጵያ ተጠሪና የሉላዊ ኢትዮጵያውያን ምሁራን ተነሳሽነት (GESI) አባል፤ ሰሞኑን "አገራዊ የመግባቢያ ቋንቋ እንደ አንድ የትምህርት ዓይነት የመስጠት አስፈላጊነት" በሚል ርዕስ በተለያዩ የጥናት መስኮች ከተጠበቡ ኢትዮጵያውያን ጋር ስላካሔዱት ግንዛቤ ማስጨበጫ የውይይት ጭብጦች ያስረዳሉ።Published 2 January 2023 at 7:41pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችሕዝባዊ የብሔራዊ ቋንቋ ምክክር መድረክ ፈጠራየብሔራዊ ቋንቋ ትግበራና ፋይዳዎቹቋንቋና ብሔራዊ ማንነትተጨማሪ ያድምጡኢትዮጵያ ብሔራዊ የመግባቢያና ማስተማሪያ ቋንቋ ያስፈልጋታል? ለምን?ShareLatest podcast episodesጎልድ ኮስት-አውስትራሊያ በሁለት ሂሊኮፕተሮች ግጭት ሳቢያ አራት ሰዎች ሕይወታቸውን አጡኢትዮጵያ ብሔራዊ የመግባቢያና ማስተማሪያ ቋንቋ ያስፈልጋታል? ለምን?"አዲሱን ዓመት በድምቀትና በተስፋ ተቀብለን አክብረናል" ኢትዮጵያውያን-አውስትራሊያውያንየኢፌዴሪ ፖሊስ ለፌዴራል ተቋማት ጥበቃ መቀሌ ገባ