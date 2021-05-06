ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ምርጫውን ያሰብነው እንደ መፍትሔ ሳይሆን እንደ አማራጭ መንገድ ነው” - ዶ/ር ታሪኩ ተሻለ

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Dr Enawgaw Mehari

Dr Enawgaw Mehari. Source: E.Mehari

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Published 6 May 2021 at 2:21pm, updated 6 May 2021 at 3:48pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር እናውጋው መሃሪ - የሕዝብ - ለሕዝብ ኢትዮጵያ ሊቀመንበርና ዶ/ር ታሪኩ ተሻለ፤ ሰሞኑን ከ70 ኢትዮጵያውያን ምሁራን ጋር አብረው ስላወጡት “ለአገር የመቆም ጥሪ” መግለጫ ፍሬ ዕሳቤዎች ያስረዳሉ።

Published 6 May 2021 at 2:21pm, updated 6 May 2021 at 3:48pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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