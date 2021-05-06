“ምርጫውን ያሰብነው እንደ መፍትሔ ሳይሆን እንደ አማራጭ መንገድ ነው” - ዶ/ር ታሪኩ ተሻለ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ምርጫውን ያሰብነው እንደ መፍትሔ ሳይሆን እንደ አማራጭ መንገድ ነው” - ዶ/ር ታሪኩ ተሻለPlay19:50ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Enawgaw Mehari. Source: E.MehariGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.95MB)Published 6 May 2021 at 2:21pm, updated 6 May 2021 at 3:48pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር እናውጋው መሃሪ - የሕዝብ - ለሕዝብ ኢትዮጵያ ሊቀመንበርና ዶ/ር ታሪኩ ተሻለ፤ ሰሞኑን ከ70 ኢትዮጵያውያን ምሁራን ጋር አብረው ስላወጡት “ለአገር የመቆም ጥሪ” መግለጫ ፍሬ ዕሳቤዎች ያስረዳሉ።Published 6 May 2021 at 2:21pm, updated 6 May 2021 at 3:48pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአገር ማዳን ጥሪ ትኩረቶችየዘር ፖለቲካ አሉታዊ ተፅዕኖዎችና የቀውስ መንሥኤነትየምርጫ 2013 ፋይዳዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ