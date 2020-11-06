ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የምግብ ዋስትናና ረሃብን ለመፍታት ብዙ ጊዜ መፍትሔው ፖለቲካዊ ስለሆነ፤ ቀጥታ ፖለቲካዊ ጣልቃ ገብነት ያስፈልጋል” ዶ/ር ገበያው አምበሉ

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Dr Gebeyaw Ambelu Degarge

Dr Gebeyaw Ambelu Degarge Source: Supplied

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Published 6 November 2020 at 12:00pm, updated 19 November 2020 at 11:43am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ገበያው አምበሉ ደግአርጌ በኒውዝላንድ ሊንከን ዩኒቨርሲቲ የቱሪዝምና ልማት ተመራማሪ፤ በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች ኔትዎርክ አባል፤ ባደጉና በማደግ ላይ ባሉ አገራት ስላሉ የምግብ ዋስትና፣ ረሃብና ድህነትን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 6 November 2020 at 12:00pm, updated 19 November 2020 at 11:43am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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