ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ከጥቂቶች በስተቀር የኢትዮጵያ ምሁር አገሩንና ሕዝቡን የከዳ ነው” - ፕ/ር ጌታቸው በጋሻው

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Prof Getachew Begashaw

Prof Getachew Begashaw. Source: G.Begashaw

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Published 14 May 2021 at 11:41am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ፕ/ር ጌታቸው በጋሻው - የራዕይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት በወቅታዊው የኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ አተያያቸውን ያንፀባርቃሉ።

Published 14 May 2021 at 11:41am
By Kassahun Seboqa Negewo
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