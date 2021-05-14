“ከጥቂቶች በስተቀር የኢትዮጵያ ምሁር አገሩንና ሕዝቡን የከዳ ነው” - ፕ/ር ጌታቸው በጋሻው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ከጥቂቶች በስተቀር የኢትዮጵያ ምሁር አገሩንና ሕዝቡን የከዳ ነው” - ፕ/ር ጌታቸው በጋሻውPlay17:52ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Prof Getachew Begashaw. Source: G.BegashawGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.94MB)Published 14 May 2021 at 11:41amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ፕ/ር ጌታቸው በጋሻው - የራዕይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት በወቅታዊው የኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ አተያያቸውን ያንፀባርቃሉ።Published 14 May 2021 at 11:41amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየብሔራዊ ማንነት ማዕከልነትብዝሃነት በአንድነት፤ አንድነት በብዝሃነትየኢትዮጵያውያን ምሁራን አዎንታዊና አሉታዊ ሚናዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ