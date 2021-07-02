ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ቅዱስ ቀውስጦስ ማን ናቸው?Play10:46ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen St. Qawǝsṭos. Source: H.ErmiasGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.88MB)Published 2 July 2021 at 2:03pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ኅሩይ ኤርሚያስ በሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር መስክ ተመራማሪ፤ በቅርቡ በየሩብ ዓመት በሚታተመው Journal of Afroasiatic Languages, History andCultureላይ ለኅትመት ስላበቁት “Accounts Regarding Historical Events Exposed in the Hagiography of St. Qawǝsṭos” ጥናታዊ መጣጥፋቸው ይናገራሉ።Published 2 July 2021 at 2:03pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementበቅዱሳን ገድላት ላይ ጥናትና ምርምር የማይካሔድ ፋይዳዎችየቅዱስ ቀውስጦስ ምርምር የማካሔድ ፈተናዎችና ስኬቶችየአቡነ ቀውስጦስ ለፅድቅና ሰማዕት መብቃትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ