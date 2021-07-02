ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ቅዱስ ቀውስጦስ ማን ናቸው?

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

St. Qawǝsṭos.

St. Qawǝsṭos. Source: H.Ermias

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 2 July 2021 at 2:03pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ኅሩይ ኤርሚያስ በሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር መስክ ተመራማሪ፤ በቅርቡ በየሩብ ዓመት በሚታተመው Journal of Afroasiatic Languages, History andCultureላይ ለኅትመት ስላበቁት “Accounts Regarding Historical Events Exposed in the Hagiography of St. Qawǝsṭos” ጥናታዊ መጣጥፋቸው ይናገራሉ።

Published 2 July 2021 at 2:03pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

Advertisement
  • በቅዱሳን ገድላት ላይ ጥናትና ምርምር የማይካሔድ ፋይዳዎች
  • የቅዱስ ቀውስጦስ ምርምር የማካሔድ ፈተናዎችና ስኬቶች
  • የአቡነ ቀውስጦስ ለፅድቅና ሰማዕት መብቃት
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ