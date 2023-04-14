"ኢትዮጵያ ውስጥ ደጋግመን የምናነሳው ትልቅ ነገር ኃላፊነትን አለመውሰድና ሰብዓዊ መብቶችን የሚጥሱ ሰዎች ተጠያቂ አለመሆንን ነው"ዶ/ር ሚዛኔ አባተ

Dr Mizanie Abate Tadesse.jpg

Dr Mizanie Abate Tadesse, Senior Director of Human Rights Monitoring and Investigation for the Ethiopian Human Rights Commission (EHRC). Credit: EHRC

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

ዶ/ር ሚዛኔ አባተ - የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) የሰብዓዊ መብቶች ክትትልና ምርመራ ሥራ ክፍል ገዲብ ዳይሬክተር፤ ስለ ኢሰመኮ ተልዕኮ፣ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ስላለው የሰብዓዊ መብቶች ግንዛቤ ደረጃ፣ ተግዳሮቶችና ስኬቶችን ነቅሰው ያመላክታሉ።

አንኳሮች
  • የድጎማ ቸሪዎችና ተፅዕኖና የኢሰመኮ ነፃና ገለልተኛነት ጥያቄ
  • ቤት ፈረሳና አስገድዶ ማስነሳት
  • ብርቱ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ዘርፎች
ተጨማሪ ያድምጡ

"ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የሰብዓዊ መብቶች ጉዳይ ግዝፈትና የሕዝብ ብዛት አንፃር ኢሰመኮ ከሚጠበቅበት አኳያ የሚሠራው ኢምንት ነው ማለት ይቻላል"ዶ/ር ሚዛኔ አባተ

Share

Latest podcast episodes

An Internally displaced young man.jpg

"ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የሰብዓዊ መብቶች ጉዳይ ግዝፈትና የሕዝብ ብዛት አንፃር ኢሰመኮ ከሚጠበቅበት አኳያ የሚሠራው ኢምንት ነው ማለት ይቻላል"ዶ/ር ሚዛኔ አባተ

Easter preparations.jpg

በፋሲካና የረመዳን ፆም መፍቻ ዋዜማ የገበያ ዋጋ አለቅጥ አሻቅቧል

SBS Amharic News Podcast World.jfif

የቻይና ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዚህ ሳምንት አውስትራሊያን ሊጎበኙ ነው

SBS Amharic News Podcast Radio Telescopes.jfif

የክልል ልዩ ኃይልን መልሶ የማደራጀት ሂደት በአማራ ክልል ውዝግብን አስከትሏል