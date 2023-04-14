"ኢትዮጵያ ውስጥ ደጋግመን የምናነሳው ትልቅ ነገር ኃላፊነትን አለመውሰድና ሰብዓዊ መብቶችን የሚጥሱ ሰዎች ተጠያቂ አለመሆንን ነው"ዶ/ር ሚዛኔ አባተ

"ኢትዮጵያ ውስጥ ደጋግመን የምናነሳው ትልቅ ነገር ኃላፊነትን አለመውሰድና ሰብዓዊ መብቶችን የሚጥሱ ሰዎች ተጠያቂ አለመሆንን ነው"ዶ/ር ሚዛኔ አባተPlay14:38Dr Mizanie Abate Tadesse, Senior Director of Human Rights Monitoring and Investigation for the Ethiopian Human Rights Commission (EHRC). Credit: EHRCGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.48MB) ዶ/ር ሚዛኔ አባተ - የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) የሰብዓዊ መብቶች ክትትልና ምርመራ ሥራ ክፍል ገዲብ ዳይሬክተር፤ ስለ ኢሰመኮ ተልዕኮ፣ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ስላለው የሰብዓዊ መብቶች ግንዛቤ ደረጃ፣ ተግዳሮቶችና ስኬቶችን ነቅሰው ያመላክታሉ።አንኳሮችየድጎማ ቸሪዎችና ተፅዕኖና የኢሰመኮ ነፃና ገለልተኛነት ጥያቄቤት ፈረሳና አስገድዶ ማስነሳትብርቱ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ዘርፎችተጨማሪ ያድምጡ"ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የሰብዓዊ መብቶች ጉዳይ ግዝፈትና የሕዝብ ብዛት አንፃር ኢሰመኮ ከሚጠበቅበት አኳያ የሚሠራው ኢምንት ነው ማለት ይቻላል"ዶ/ር ሚዛኔ አባተShareLatest podcast episodes"ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የሰብዓዊ መብቶች ጉዳይ ግዝፈትና የሕዝብ ብዛት አንፃር ኢሰመኮ ከሚጠበቅበት አኳያ የሚሠራው ኢምንት ነው ማለት ይቻላል"ዶ/ር ሚዛኔ አባተበፋሲካና የረመዳን ፆም መፍቻ ዋዜማ የገበያ ዋጋ አለቅጥ አሻቅቧልየቻይና ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዚህ ሳምንት አውስትራሊያን ሊጎበኙ ነውየክልል ልዩ ኃይልን መልሶ የማደራጀት ሂደት በአማራ ክልል ውዝግብን አስከትሏል