"የኢትዮጵያን ባንክ አሠራርለማዘመን በጎሣ ላይ የተመሠረቱ ባንኮችን በብሔራዊ መንፈስ ማዋቀርና የአዲስ ትውልድ ባንክ ምሥረታ ያስፈልገናል" ዶ/ር ሙሴ ደለለኝ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የኢትዮጵያን ባንክ አሠራርለማዘመን በጎሣ ላይ የተመሠረቱ ባንኮችን በብሔራዊ መንፈስ ማዋቀርና የአዲስ ትውልድ ባንክ ምሥረታ ያስፈልገናል" ዶ/ር ሙሴ ደለለኝPlay16:06ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen A building of the new headquarters of the Commercial Bank of Ethiopia CBE is seen in Addis Ababa, Ethiopia, Feb. 13, 2022. Credit: Wang Ping/Xinhua via Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.45MB)Published 1 December 2022 at 2:35pm, updated 25 minutes ago at 2:37pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሙሴ ደለለኝ አረጋ - በተባበሩት መንግሥታት የንግድና ልማት ጉባኤ በአፍሪካ መምሪያ የማምረት አቅምና ዘላቂ ልማት ንዑስ መምሪያ ኃላፊ፤ በቅርቡ "Does Ethiopia need foreign banks or domestic banks of a different genre?" በሚል ርዕስ ለንባብ ያበቁትን መጣጥፍ አስመልክተው ይናገራሉ።Published 1 December 2022 at 2:35pm, updated 25 minutes ago at 2:37pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየዓለም ንግድ ድርጅትየባንክ ብሔራዊ መዋቅራዊ ለውጥና አሠራርምክረ ሃሳቦችShareLatest podcast episodesናሽናልስ ፓርቲ ለነባር ዜጎች የፓርላማ ድምፅ ድጋፉን እንደማይቸር የጋራ አቋም መያዙን አስታወቀ"እጅ ጥምዘዛ ከበድ ላሉ አገሮች ነው፤ የውጭ ብድር፣ እርዳታና ሙዋዕለ ፍሰት ጥገኛ ለሆኑ አገሮች ትዕዛዝ ነው የሚሰጠው" ዶ/ር ሙሴ ደለለኝ"የባንክ ተቋሞቻችንን በተለይም የፋይናንስ ዘርፍ የቴክኖሎጂ ብቃታችንን ሳናዘምን የውጭ ባንኮችን መክፈት ማለት በጣም ትልቅ ችግር መጋበዝ ማለት ነው" ዶ/ር ሙሴ ደለለኝየሠፈራ መምሪያ - የአመፅ አዙሪትን ይግቱ፤ የመልካም አርአያነት ተምሳሌ ይሁኑ