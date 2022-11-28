ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"የባንክ ተቋሞቻችንን በተለይም የፋይናንስ ዘርፍ የቴክኖሎጂ ብቃታችንን ሳናዘምን የውጭ ባንኮችን መክፈት ማለት በጣም ትልቅ ችግር መጋበዝ ማለት ነው" ዶ/ር ሙሴ ደለለኝ

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Foreign Banks. Credit: Illustration by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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Published 28 November 2022 at 1:44pm, updated 2 hours ago at 1:46pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሙሴ ደለለኝ አረጋ - በተባበሩት መንግሥታት የንግድና ልማት ጉባኤ በአፍሪካ መምሪያ የማምረት አቅምና ዘላቂ ልማት ንዑስ መምሪያ ኃላፊ፤ ዓለም አቀፍ ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ እንዲዘልቁ በኢፌዴሪ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የተላለፈውን ውሳኔ ተከትሎ ሙያዊ ግለ አተያያቸውን ያንፀባርቃሉ።

Published 28 November 2022 at 1:44pm, updated 2 hours ago at 1:46pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ
  • የዓለም አቀፍ ባንክ ፖሊሲ ቀረፃ
  • መንግሥትን ለዓለም አቀፍ ባንክ በሮችን ለመክፈት ፈቃደኛ ወይም ግድ የሚያሰኙ አስባቦች
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"አልበሜን 'የሰላም ዜማ' ያልኩት ሰላም ከእግዚአብሔር የተሰጠን ብቻ ሳይሆን እርስ በእርሳችን የምንሰጣጠው ስጦታ ነው በሚል ነው" አቢይ ሳህሌ